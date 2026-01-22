Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer

Mircea Lucescu (80 de ani) are mari probleme de sănătate și se află internat în spital în aceste zile. Totul a plecat de la o gripă severă care i-au creat necazuri la inimă. Selecționerul este sub supraveghere medicală, după ce s-a confruntat cu complicații.

Probleme au fost și la începutul anului, atunci când „Il Luce” s-a internat. După câteva zile a contractat o răceală și acum este din nou în spital. El a declarat pentru golazo.ro că este momnitorizat de personalul medical și se uita la partida jucată de FCSB, în Liga Europa, la Dinamo Zagreb.

Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a spus selecționerul echipei naționale pentru sursa citată.

Mircea Lucescu a avut probleme cu inima și în 1993, atunci când o pregătea pe Brescia, și în 2009, când lucra la Șahtior Donețk. A suferit o operație în Ucraina și i-a fost montat un stent care are rolul de a restabili fluxul sanguin.

„Il Luce” s-a confruntat cu probleme la șold, în ultimii, iar medicii i-au transmis că are nevoie de o proteză. Antrenorul și-a amânat operația pentru că a fost ocupat cu activitatea la echipe națională. A făcut intervenția chirurgicală anul trecut.

Pentru selecționer urmează meciul crucial cu Turcia, pe care „tricolorii” îl dispută în deplasare, în paly-off-ul Campionatului Mondial, la data de 26 martie. Dacă va câștiga, România va evolua într-un meci crucial, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo pe 31 martie