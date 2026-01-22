Sport Breaking news

Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer

Comentează știrea
Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționerLucescu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Mircea Lucescu (80 de ani) are mari probleme de sănătate și se află internat în spital în aceste zile. Totul a plecat de la o gripă severă care i-au creat necazuri la inimă. Selecționerul este sub supraveghere medicală, după ce s-a confruntat cu complicații.

Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer

Probleme au fost și la începutul anului, atunci când „Il Luce” s-a internat. După câteva zile a contractat o răceală și acum este din nou în spital. El a declarat pentru golazo.ro că este momnitorizat de personalul medical și se uita la partida jucată de FCSB, în Liga Europa, la Dinamo Zagreb.

Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a spus selecționerul echipei naționale pentru sursa citată.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Sursa foto. Facebook

Probleme mari cu inima de-a lungul timpului

Mircea Lucescu a avut probleme cu inima și în 1993, atunci când o pregătea pe Brescia, și în 2009, când lucra la Șahtior Donețk. A suferit o operație în Ucraina și i-a fost montat un stent care are rolul de a restabili fluxul sanguin.

Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova
Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova
Cine îl pensează pe Tony Robbins. Anastasia Soare pe scenă cu speaker-ul motivațional
Cine îl pensează pe Tony Robbins. Anastasia Soare pe scenă cu speaker-ul motivațional

„Il Luce” s-a confruntat cu probleme la șold, în ultimii, iar medicii i-au transmis că are nevoie de o proteză. Antrenorul și-a amânat operația pentru că a fost ocupat cu activitatea la echipe națională. A făcut intervenția chirurgicală anul trecut.

Meci capital pentru selecționerul României

Pentru selecționer urmează meciul crucial cu Turcia, pe care „tricolorii” îl dispută în deplasare, în paly-off-ul Campionatului Mondial, la data de 26  martie. Dacă va câștiga, România va evolua într-un meci crucial, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo pe 31 martie

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:43 - Băsescu, despre Consiliul pentru Pace: Trump vrea să-și facă o jucărie proprie
23:40 - Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer
23:35 - Putin surprinde scena internațională. Un miliard de dolari din active înghețate, propuși pentru „Consiliul pentru Pace”
23:28 - Trump dă în judecată cea mai mare bancă din SUA. Proces de 5 miliarde de dolari împotriva JPMorgan
23:22 - Fost șef CIA, avertisment dur despre Iran: Anul trecut a fost extrem de dăunător
23:16 - Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova

HAI România!

Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu

Proiecte speciale