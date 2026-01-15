Nouă decese cauzate de gripă într-o săptămână. INSP: Infecțiile respiratorii sunt creștere

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că în săptămâna 5-11 ianuarie 2026 s-au înregistrat nouă decese cauzate de gripă, ridicând numărul total al victimelor din actualul sezon gripal la 20. Majoritatea deceselor au fost în rândul persoanelor în vârstă, peste 65 de ani, iar printre victime se numără și câteva persoane tinere: un deces la grupa 5-14 ani, unul între 15 și 49 de ani și unul între 50 și 64 de ani.

În aceeași perioadă, numărul total al infecțiilor respiratorii, gripă clinică, IACRS și pneumonii, a crescut cu 21,1%, comparativ cu săptămâna precedentă, ajungând la 73.880 de cazuri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, numărul cazurilor este mai mic cu aproape 19%. În paralel, cazurile de gripă clinică au scăzut ușor, fiind raportate 8.585 de îmbolnăviri, față de 10.570 în săptămâna anterioară. Totuși, numărul rămâne semnificativ mai mare decât în aceeași perioadă a sezonului precedent, fiind de 1,5 ori mai mare, și de 2,6 ori peste media ultimelor cinci sezoane.

Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în București (1.026), urmat de județele Constanța (630), Prahova (616) și Cluj (576). În ceea ce privește infecțiile respiratorii acute severe (SARI), s-au înregistrat 37 de cazuri, ușor mai puține față de săptămâna precedentă și față de aceeași perioadă a sezonului anterior.

Laboratoarele au confirmat 172 cazuri noi de gripă, dintre care 37 cu virus gripal AH3, 8 cu AH1 și 127 cu virus A nesubtipat. De la începutul sezonului, totalul cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 744, majoritatea fiind cu virus A nesubtipat (443), urmat de AH3 (258) și AH1 (38). S-au înregistrat și 4 cazuri cu virus B și o co-infecție A+B.

Până la 11 ianuarie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.278.540 de vaccinări antigripale, majoritatea în grupele populaționale care beneficiază de decontare, iar 6.021 de vaccinări au fost realizate în farmacii comunitare autorizate.