Social

Nouă decese cauzate de gripă într-o săptămână. INSP: Infecțiile respiratorii sunt creștere

Comentează știrea
Nouă decese cauzate de gripă într-o săptămână. INSP: Infecțiile respiratorii sunt creștereSursa foto. Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că în săptămâna 5-11 ianuarie 2026 s-au înregistrat nouă decese cauzate de gripă, ridicând numărul total al victimelor din actualul sezon gripal la 20. Majoritatea deceselor au fost în rândul persoanelor în vârstă, peste 65 de ani, iar printre victime se numără și câteva persoane tinere: un deces la grupa 5-14 ani, unul între 15 și 49 de ani și unul între 50 și 64 de ani.

Infecțiile respiratorii în creștere, dar gripa clinică scade ușor

În aceeași perioadă, numărul total al infecțiilor respiratorii, gripă clinică, IACRS și pneumonii, a crescut cu 21,1%, comparativ cu săptămâna precedentă, ajungând la 73.880 de cazuri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, numărul cazurilor este mai mic cu aproape 19%. În paralel, cazurile de gripă clinică au scăzut ușor, fiind raportate 8.585 de îmbolnăviri, față de 10.570 în săptămâna anterioară. Totuși, numărul rămâne semnificativ mai mare decât în aceeași perioadă a sezonului precedent, fiind de 1,5 ori mai mare, și de 2,6 ori peste media ultimelor cinci sezoane.

Răceală

Răceală. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în București (1.026), urmat de județele Constanța (630), Prahova (616) și Cluj (576). În ceea ce privește infecțiile respiratorii acute severe (SARI), s-au înregistrat 37 de cazuri, ușor mai puține față de săptămâna precedentă și față de aceeași perioadă a sezonului anterior.

Gripa confirmată de laborator: predomină virusul A

Laboratoarele au confirmat 172 cazuri noi de gripă, dintre care 37 cu virus gripal AH3, 8 cu AH1 și 127 cu virus A nesubtipat. De la începutul sezonului, totalul cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 744, majoritatea fiind cu virus A nesubtipat (443), urmat de AH3 (258) și AH1 (38). S-au înregistrat și 4 cazuri cu virus B și o co-infecție A+B.

Plata datoriilor la ANAF. Schimbările care îi vizează pe toți contribuabilii
Plata datoriilor la ANAF. Schimbările care îi vizează pe toți contribuabilii
Gigi Becali plătește un impozit uriaș pentru salariile jucătorilor de la FCSB. Cât virează finanțatorul, lunar
Gigi Becali plătește un impozit uriaș pentru salariile jucătorilor de la FCSB. Cât virează finanțatorul, lunar

Vaccinările antigripale continuă

Până la 11 ianuarie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.278.540 de vaccinări antigripale, majoritatea în grupele populaționale care beneficiază de decontare, iar 6.021 de vaccinări au fost realizate în farmacii comunitare autorizate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:20 - Plata datoriilor la ANAF. Schimbările care îi vizează pe toți contribuabilii
18:14 - De Ziua Culturii, „Editura de carte” crește accesul la lectură și reduce prețurile! Descoperă promoțiile lunii ianuarie!
18:08 - O locomotivă modernizată recent prin PNRR s-a defectat. Pasagerii au ajuns la destinaţie după zece ore
18:00 - Gigi Becali plătește un impozit uriaș pentru salariile jucătorilor de la FCSB. Cât virează finanțatorul, lunar
17:54 - Nouă decese cauzate de gripă într-o săptămână. INSP: Infecțiile respiratorii sunt creștere
17:49 - Lucrările la drumul Bușteni-Azuga ar putea afecta structurile căii ferate București-Brașov

HAI România!

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira

Proiecte speciale