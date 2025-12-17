Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă românii să se protejeze prin vaccinul antigripal

Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei (SNMF) fac un apel către populaţie să se vaccineze antigripal, după ce în prima săptămână din decembrie au fost raportate peste 3.000 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, de două ori mai multe decât în săptămâna precedentă, odată cu debutul sezonului gripal.

Societatea Naţională de Medicină a Familiei (SNMF) a anunţat că Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a confirmat debutul sezonului gripal în România. În acest context, autoritatea medicală reaminteşte că se desfăşoară campania anuală de vaccinare antigripală și face apel la populaţie să se prezinte la medicul de familie pentru imunizare.

În prima săptămână din decembrie au fost raportate peste 3.000 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, de două ori mai multe decât în săptămâna precedentă. Vaccinarea este recomandată pentru toate categoriile de vârstă, cu prioritate pentru copii mici, adolescenţi, gravide, vârstnici şi persoane cu boli cronice.

Reprezentanţii SNMF atrag atenţia că gravidele pot dezvolta forme severe de gripă, iar copiii şi adolescenţii au cel mai mare risc de îmbolnăvire şi transmitere a virusului. Vaccinarea antigripală este considerată cea mai eficientă măsură pentru a limita răspândirea bolii şi complicaţiile asociate.

Medicii subliniază că, la vârstnici, imunizarea reduce riscul de complicaţii respiratorii, evenimente cardiovasculare, spitalizări ş mortalitate. La copii, vaccinarea previne îmbolnăviri şi contribuie la protecţia întregii familii, potrivit preşedintelui SNMF, Dina Mergeani.

SNMF susţine că există vaccinuri adaptate vârstnicilor, care oferă un răspuns imun mai puternic, iar coadministrarea cu vaccinul pneumococic poate întări protecţia împotriva bolilor pneumococice. Vaccinarea celorlalte grupe de risc previne apariţia formelor severe de boală, complicaţiilor, internărilor şi deceselor.

Coordonatorul Grupului de Vaccinologie din SNMF, Gindrovel Dumitra, a declarat că imunizarea antigripală la vârstnici reduce riscul de complicaţii respiratorii, evenimente cardiovasculare, spitalizări şi decese. SNMF subliniază că vaccinarea rămâne cea mai eficientă măsură de prevenţie a gripei pentru toate categoriile de risc.