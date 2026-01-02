Social

Numărul deceselor cauzate de gripă, în creștere. Val de îmbolnăviri în ultima perioadă

Numărul deceselor cauzate de gripă, în creștere. Val de îmbolnăviri în ultima perioadăPacient. Sursa foto: Freepik
Sezonul gripal din România continuă să facă victime, iar autoritățile trag un semnal de alarmă privind evoluția rapidă a cazurilor severe. Săptămâna trecută au fost confirmate două decese noi cauzate de virusul gripal, numărul total ajungând la trei morți de la începutul sezonului, pe fondul unei creșteri semnificative a numărului de îmbolnăviri.

Tot mai multe decese cauzate de gripă

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) între 22 și 28 decembrie au fost raportate alte două decese cauzate de gripă.

Până acum au fost înregistrate trei decese: două cauzate de virus de tip A, subtip H1, și unul de tip A, subtip H3. Toate victimele aveau peste 65 de ani și proveneau din județele Buzău, Cluj și Constanța, potrivit sursei.

Situație îngrijorătoare în ultimele zile

Numărul cazurilor de gripă clinică a explodat în ultima perioadă. În aceeași săptămână, au fost raportate 12.630 de îmbolnăviri, în creștere față de 11.174 înregistrate săptămâna precedentă, de trei ori mai multe decât în aceeași perioadă a sezonului anterior și aproape de cinci ori peste media ultimelor cinci sezoane.

Toate județele au raportat cazuri de gripă, cele mai afectate fiind București (1.475), Cluj (903), Buzău (739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639). De asemenea, 104 cazuri au fost confirmate de laborator: 67 cu virus gripal AH3, 12 cu AH1 și 25 cu virus A nesubtipat. De la începutul sezonului, în țară au fost confirmate 398 de cazuri de gripă prin teste de laborator.

În acest sezon, aproximativ 1,2 milioane de persoane s-au vaccinat împotriva gripei.

Sezonul gripal

Sursa foto: Dreamstime.com

Care sunt primele simptome de gripă. Când ar trebui să ajungi la medic

Gripa se manifestă printr-o serie de simptome care apar brusc. Cele mai frecvente sunt febra ridicată, frisoanele, oboseala accentuată și durerile musculare. Persoanele afectate pot avea dureri de cap, tuse uscată, dureri în gât și nas înfundat sau secreții nazale. În cazul celor mici, greața sau vărsăturile pot fi prezente încă din primele zile.

