Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă

Val de gripă. România se confruntă, în această perioadă, cu un val puternic de îmbolnăviri respiratorii, pe fondul unui sezon gripal care a intrat într-o fază de intensitate ridicată. Unitățile medicale, în special spitalele de boli infecțioase și cele de pediatrie, resimt o presiune tot mai mare, pe măsură ce numărul pacienților crește accelerat de la o săptămână la alta.

La Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, medicii semnalează o dublare a prezentărilor la camera de gardă în ultimele două săptămâni, majoritatea cazurilor fiind infecții respiratorii acute, cu o pondere importantă a gripei. Situația nu este una izolată, ci reflectă un fenomen observat la nivel național.

„În ultimele 2 săptămâni avem o creștere mai mult decât evidentă în ceea ce privește cazurile de infecții respiratorii acute și cu siguranță că gripa ocupă un rol, un rol primordial la nivelul institutului”, a explicat medicul Adrian Marinescu. Acesta a subliniat că numărul pacienților care solicită ajutor medical de urgență „practic s-a dublat” și că tendința este vizibilă în toată țara.

Analizele de laborator realizate la „Matei Balș” arată că tulpina gripală aflată în circulație este similară cu cea raportată în alte state europene, fără mutații surprinzătoare sau diferențe majore față de sezoanele precedente. „Nu e ceva diferit.

Suntem într-un sezon de gripă aflat într-un punct de intensitate mare”, a precizat Marinescu, avertizând că evoluția cazurilor rămâne dificil de anticipat în perioada următoare.

Medicii se așteaptă ca presiunea asupra sistemului sanitar să se mențină ridicată și la începutul anului viitor, în special în contextul temperaturilor scăzute, al aglomerației din spațiile închise și al circulației intense a virusurilor respiratorii.

Avertismentele sunt cu atât mai importante pentru persoanele vulnerabile: vârstnici, pacienți cu boli cronice și copiii mici, categorii care pot dezvolta forme severe sau complicații ale gripei. Specialiștii atrag atenția că gripa nu trebuie confundată cu o simplă răceală.

„Din păcate, gripa nu e o simplă răceală, este boala care te pune la pat în mai puțin de 24h”, a avertizat Adrian Marinescu, subliniind importanța prezentării rapide la medic. Există tratament antiviral eficient, însă acesta are rezultate optime doar dacă este administrat încă de la debutul simptomelor.

Pe lângă tratament, medicii insistă asupra măsurilor de prevenție, inclusiv vaccinarea antigripală, igiena riguroasă a mâinilor și evitarea contactului cu persoane bolnave, mai ales pentru cei aflați în grupele de risc. Sezonul rece rămâne, potrivit specialiștilor, unul cu un grad ridicat de imprevizibilitate, iar evoluția epidemiei poate varia semnificativ de la o săptămână la alta.