România se confruntă cu un val de gripă severă. Camerele de gardă, supraaglomerate

Sistemul sanitar din România se confruntă cu o presiune accentuată din cauza creșterii semnificative a numărului de cazuri de gripă severă în această iarnă.

Potrivit datelor oficiale și relatărilor din spitale, camerele de gardă ale unităților medicale specializate în boli infecțioase sunt supraaglomerate, iar paturile de internare sunt ocupate în proporție foarte mare.

Această situație survine pe fondul unui sezon gripal intens și al circulației active a virusului gripal la nivel național.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată o creștere puternică a cazurilor de gripă clinică la nivel național, cu mii de persoane diagnosticate în doar câteva săptămâni.

În săptămâna 15–21 decembrie 2025, au fost raportate 11.174 de cazuri de gripă clinică, un număr de aproximativ cinci ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă din sezonul precedent.

De asemenea, au fost raportate peste 102.000 de cazuri de infecții respiratorii, inclusiv gripă și alte infecții respiratorii acute, înregistrându-se o creștere față de săptămâna precedentă.

Potrivit declarațiilor medicilor de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, camerele de gardă au înregistrat până la aproximativ 200 de prezentări de pacienți în decurs de 24 de ore.

Dintre aceștia, numeroși pacienți au necesitat internare, iar paturile disponibile sunt aproape complet ocupate.

Medicul Adrian Marinescu, manager al institutului, a spus că „în momentul de față s-au dublat prezentările față de o lună obişnuită […] Am ajuns în punctul în care avem 70‑80 de pacienți cu gripă în fiecare zi”.

Datele oficiale arată că gripa clinică și infecțiile respiratorii sunt raportate în toate regiunile țării, cu unele județe înregistrând rate mai ridicate de îmbolnăvire.

INSP precizează că activitatea gripală a depășit media ultimelor sezoane în numeroase zone, iar răspândirea virusului gripal este extinsă geografic.

Datele arată că virusurile gripale detectate includ tulpini de tip A, inclusiv subtipurile AH3 și AH1, confirmate prin analize de laborator.

În perioada de raportare 8–14 decembrie 2025, au fost înregistrate 5.701 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 1.421 în aceeași săptămână a sezonului precedent, și un total de aproape 100.000 de infecții respiratorii acute, inclusiv gripă și alte afecțiuni respiratorii.

În aceeași perioadă, au fost confirmate 161 de cazuri de gripă prin laborator, dintre care 91 cu virus gripal A nesubtipat și 59 cu virus gripal AH3.

Medicii semnalează o creștere a timpilor de așteptare la camerele de gardă și o presiune ridicată asupra secțiilor de internare.

Într‑un interviu pentru Digi24, dr. Adrian Marinescu a subliniat că timpii de așteptare la camerele de gardă sunt mari și că paturile sunt ocupate 100%.

El a precizat că există o dublare a numărului de prezentări în comparație cu o lună normală, iar gripa reprezintă o proporție semnificativă dintre cazurile de infecții respiratorii acute care necesită tratament spitalicesc.

De asemenea, personalul medical selectează cazurile care necesită internare în funcție de gravitate și disponibilitatea locurilor, prioritizând persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii mici, persoanele în vârstă și pacienții cu boli cronice.

Autoritățile sanitare și specialiștii în domeniu au reiterat recomandările privind vaccinarea antigripală ca măsură importantă de prevenire a evoluțiilor severe ale bolii.

Datele oficiale arată că peste 1,2 milioane de persoane au fost vaccinate antigripal până la jumătatea lunii decembrie, incluzând persoane din grupele pentru care vaccinarea este gratuită și alte grupuri de risc.

Pe lângă vaccinare, autoritățile recomandă respectarea măsurilor de igienă personală și limitarea contactelor sociale în cazul apariției simptomelor pentru a reduce transmiterea virusului.

Institutul Național de Sănătate Publică a publicat recomandări pentru populație, inclusiv privind vaccinarea și precauțiile de sănătate publică în contextul intensificării circulației virusului gripal.