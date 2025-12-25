Alertă sanitară în Uniunea Europeană. OMS confirmă apariția MERS în Franța

Autorităţile sanitare internaţionale şi cele europene au raportat confirmarea unor cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) pe teritoriul Franţei, ceea ce marchează apariţia bolii în Uniunea Europeană la mai mulţi ani după pandemia de COVID-19.

Această situaţie a fost documentată în rapoarte oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) şi ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), care oferă date și recomandări privind evoluția și monitorizarea MERS-CoV în 2025.

Pe parcursul anului 2025, Organizația Mondială a Sănătății a primit notificări privind 19 cazuri de infecție cu virusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) la nivel global, dintre care 17 au fost înregistrate în Regatul Arabiei Saudite și două în Franța până la data de 21 decembrie 2025.

Dintre aceste cazuri, au fost raportate patru decese.

Cele două infecții din Franța au fost confirmate la începutul lunii decembrie 2025 în urma unor investigații epidemiologice legate de persoane care au călătorit recent în Peninsula Arabică.

Autoritățile sanitare franceze au declarat că cele două persoane infectate făceau parte din același grup de călătorie și au fost considerate importate, fără a se identifica până în prezent cazuri secundare în rândul contactelor monitorizate. ecdc.europa.eu

În Franța, acestea sunt primele cazuri de MERS înregistrate din anul 2013, ceea ce a dus la actualizarea situației și evaluarea riscurilor la nivel european.

Oficialii sanitari au subliniat că cele două cazuri nu au generat transmitere ulterioară cunoscută până în prezent.

Virusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu este cauzat de un coronavirus denumit MERS-CoV, identificat pentru prima dată în Arabia Saudită și Iordania în 2012.

Boala asociată poate varia de la forme asimptomatice până la forme severe care includ febră, tuse și dificultăți respiratorii, uneori evoluând spre pneumonie.

Gazda naturală considerată principală este reprezentată de cămilele dromedare, de la care virusul poate trece la oameni.

Comparativ cu alte infecții respiratorii virale, MERS-CoV nu se transmite între oameni la fel de eficient, iar majoritatea transmiterilor documentate au avut loc în contexte de contact apropiat sau în mediile spitalicești.

Aceasta înseamnă că riscul de transmitere susținută în comunitate este considerat redus, deși poate exista transmitere între persoane aflate în contact strâns.

Centrele europene de sănătate publică, inclusiv ECDC, au emis actualizări epidemiologice referitoare la cele două cazuri înregistrate în Franța.

În comunicările oficiale, se menționează că autoritățile franceze au implementat măsuri de răspuns, inclusiv investigarea contactelor și monitorizarea atentă a persoanelor expuse, pentru a preveni apariția de noi cazuri.

ECDC a recomandat menținerea vigilenței pentru infecțiile respiratorii acute, în special la călătorii din regiunile unde MERS-CoV continuă să circule, și asigurarea detectării rapide, izolării și testării eventualelor cazuri suspecte.

De asemenea, lucrătorii din domeniul sănătății sunt îndemnați să aplice măsuri de prevenire și control în contextul gestionării pacienților care ar putea fi infectați.

Organizația Mondială a Sănătății a furnizat un raport global al situației MERS-CoV, indicând că, în ciuda raportării a 19 cazuri și a patru decese în 2025, evaluarea generală a riscului rămâne la un nivel moderat, conform criteriilor OMS.

De asemenea, agenția a subliniat nevoia de supraveghere epidemiologică și de continuare a eforturilor de identificare și control pentru infecțiile respiratorii acute la nivel internațional.

Autoritățile sanitare recomandă extinderea supravegherii infecțiilor respiratorii acute pentru a include teste pentru MERS-CoV acolo unde este cazul, în special pentru persoanele cu istoric de călătorie în regiunile cu circulație confirmată a virusului.

De asemenea, se pune accentul pe izolarea rapidă a cazurilor suspecte, pe testarea până la confirmare și pe aplicarea măsurilor standard de protecție a lucrătorilor din sistemul medical pentru a limita transmiterea nosocomială.

În prezent, nu există un vaccin specific sau un tratament antiviral aprobat pentru MERS-CoV, iar managementul clinic se realizează prin îngrijire de susținere adaptată severității simptomelor pacienților.

Acest lucru subliniază importanța prevenirii infecției și a răspunsului prompt în cazul apariției de noi cazuri.

Monitorizarea cazurilor de MERS-CoV rămâne o componentă importantă a sănătății publice globale, având în vedere că virusul continuă să circule în populația de cămile dromedare și există potențial pentru exportul de cazuri către alte regiuni prin intermediul călătoriilor internaționale.

Deși Europa nu a înregistrat transmitere extinsă între persoane, noile cazuri importate în Franța evidențiază necesitatea menținerii supravegherii și pregătirii sistemelor de sănătate pentru a răspunde eficient în caz de evoluții epidemiologice neprevăzute.