Primul deces provocat de gripă în acest sezon. INSP: Alertă epidemiologică la nivel național

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat confirmarea primului deces provocat de gripă în acest sezon, victima fiind o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Potrivit autorităților sanitare, femeia suferea de afecțiuni medicale preexistente și nu era vaccinată antigripal.

Cazul vine pe fondul unei creșteri accelerate a îmbolnăvirilor, INSP avertizând că România se află într-o situație de alertă epidemiologică, după trei săptămâni consecutive cu activitate gripală intensă, peste mediile sezoanelor anterioare și cu răspândire la nivelul întregii țări.

În săptămâna 15–21 decembrie 2025, la nivel național au fost raportate 11.174 cazuri de gripă clinică, aproape dublu față de cele 5.701 cazuri înregistrate în săptămâna precedentă. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului trecut, numărul este de cinci ori mai mare, iar față de media ultimelor cinci sezoane, de aproape șapte ori mai ridicat.

Cazuri de gripă au fost raportate din toate județele țării, cele mai multe fiind în municipiul București, cu 1.696 de cazuri, urmat de județele Cluj (843), Botoșani (826), Bihor (801), Iași (700) și Neamț (616).

Potrivit datelor oficiale, în intervalul 15–21 decembrie 2025 au fost raportate 102.655 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii. Numărul este cu 3,7% mai mare față de săptămâna anterioară și cu 15,2% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent.

Raportat la media de 69.708 cazuri a ultimelor sezoane neafectate de pandemie, creșterea este de 47,3%, semnalând o presiune crescută asupra sistemului medical.

Reprezentanții INSP atrag atenția că evoluția epidemiologică este îngrijorătoare, atât prin intensitatea cazurilor, cât și prin extinderea geografică a virusurilor gripale.

„Având în vedere succesiunea a trei săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

În aceeași perioadă au fost raportate 62 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe față de săptămâna precedentă și cu 20 peste nivelul aceleiași perioade din sezonul trecut.

De asemenea, au fost confirmate prin teste de laborator 133 de cazuri de gripă, dintre care 60 cu virus gripal A H3, 5 cu virus gripal A H1 și 68 cu virus gripal A nesubtipat.

De la începutul sezonului, INSP a înregistrat 294 de cazuri de gripă confirmate de laborator, majoritatea fiind cu virus gripal A, în special subtipul H3.

Primul deces asociat gripei din acest sezon a fost confirmat la o femeie de 88 de ani din județul Cluj. Potrivit INSP, aceasta avea condiții medicale preexistente și nu figura în Registrul Electronic Național de Vaccinări ca fiind vaccinată antigripal. Analizele de laborator au confirmat infectarea cu virus gripal tip A, subtip H3.

Peste 1,25 milioane de români vaccinați antigripal

Până la data de 21 decembrie 2025, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.252.642 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 1.227.743 au fost administrate persoanelor din grupele populaționale eligibile pentru vaccinare compensată.

De asemenea, 5.835 de vaccinări antigripale au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.