Numărul cazurilor de gripă crește de la o zi la alta. Cele mai afectate județe

Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost raportate la nivel național în săptămâna 1-7 decembrie, dublu față de săptămâna anterioară, iar 28 de cazuri au fost confirmate de laborator, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Potrivit raportului săptămânal al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 1 - 7 decembrie au fost raportate 81.174 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 28,2% mai multe față de săptămâna precedentă și cu 16,8% mai puține față de aceeași perioadă a sezonului trecut.

Media cazurilor raportate în ultimele sezoane, fără a include sezoanele pandemice, a fost de 89.177, ceea ce indică o scădere de 9% față de această medie.

„S-a înregistrat debutul sezonului gripal (rata pozitivităţii pentru acelaşi tip de virus gripal la cazurile testate a fost de peste 10%)”, a arătat CNSCBT.

Cazurile de gripă clinică au fost înregistrate în 39 de județe, cele mai multe fiind în municipiul București (534) și în județele Botoșani (581), Iași (328), Suceava (282), Cluj (210) și Brașov (208).

În aceeași perioadă, au fost raportate 22 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 12 mai puține față de săptămâna precedentă și cu 19 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului anterior.

Din totalul cazurilor de gripă confirmate de laborator în săptămâna 1-7 decembrie, 12 au fost cu virus gripal AH3, 2 cu AH1 și 14 cu virus gripal A nesubtipat. De la începutul sezonului, au fost raportate 80 de cazuri confirmate de laborator, dintre care 51 cu virus gripal A nesubtipat, 21 cu AH3, 5 cu AH1 și 3 cu virus gripal B. Până în prezent, nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

În ceea ce privește vaccinarea antigripală, până în 7 decembrie, au fost înregistrate 1.198.569 de doze în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), dintre care 1.175.429 pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare, iar 5.488 de vaccinări au fost efectuate în farmacii comunitare autorizate.