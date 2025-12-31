Gripa lovește vârstnicii. Două decese noi în ultima săptămână

Gripa lovește vârstnicii. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat miercuri că, în ultima săptămână a anului, au fost raportate două decese suplimentare provocate de gripă, după primul deces confirmat săptămâna precedentă. În total, sezonul gripal curent a înregistrat trei decese, toate la persoane de peste 65 de ani.

În perioada 22 – 28 decembrie, autoritățile sanitare au înregistrat 70.243 de cazuri de infecții respiratorii, incluzând gripă clinică, pneumonii și infecții acute respiratorii. Aceasta reprezintă o scădere de aproape o treime comparativ cu săptămâna anterioară, când au fost raportate 102.655 de cazuri, dar totuși o creștere de aproximativ 23% față de aceeași perioadă a sezonului trecut.

Față de media ultimelor sezoane obișnuite (2018–2025), numărul de cazuri a fost mai mare cu aproape 29%.

Cazurile de gripă clinică au fost 12.630, mai multe decât cele raportate săptămâna precedentă (11.174), și de trei ori mai multe comparativ cu aceeași săptămână a sezonului anterior. Cele mai afectate zone au fost municipiul București (1.475 cazuri) și județele Cluj (903), Buzău (739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639).

În aceeași perioadă, au fost raportate 45 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 17 mai puține față de săptămâna anterioară, dar cu 15 mai multe decât în aceeași săptămână a sezonului trecut, ceea ce poate indica o sub-raportare.

De la începutul sezonului au fost confirmate 398 de cazuri de gripă prin teste de laborator, dintre care 186 cu virus AH3, 184 cu virus A nesubtipat, 25 cu AH1 și 3 cu virus B. Probele AH3 secvențiate la INCDMM Cantacuzino au arătat prezența subcladei K.

În ceea ce privește vaccinarea antigripală, până la 28 decembrie 2025 au fost efectuate 1.263.060 de vaccinări, dintre care peste 1,2 milioane în cadrul programelor compensate pentru categoriile vulnerabile și aproape 6.000 în farmacii comunitare.

