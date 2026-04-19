Predoiu a anunțat oficial că stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Predoiu a anunțat oficial că stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea LucescuMircea Lucescu. Sursă foto: Facebook
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, „cunoscut ca Mr.Schengen”, a anunțat că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele „Arena Mircea Lucescu”, ca formă de omagiu adus fostului selecționer, potrivit MAI.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la Spitalul Universitar de Urgență București, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme medicale grave.

În comunicatul oficial, Predoiu a explicat decizia. „Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele 'Arena Mircea Lucescu'”, se arată în textul transmis de minister.

Ministrul a mai precizat că alegerea nu are doar o valoare administrativă, ci una de recunoaștere publică. „Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, este mesajul transmis de Cătălin Predoiu.

Cele mai stresante zece evenimente din viață, explicate de specialiști. Care sunt metodele prin care pot fi gestionate
Cele mai stresante zece evenimente din viață, explicate de specialiști. Care sunt metodele prin care pot fi gestionate
Vremea se răcește brusc în toată țara. Meteologii anunță ploi și chiar ninsori
Vremea se răcește brusc în toată țara. Meteologii anunță ploi și chiar ninsori

MAI a descris cariera lui Lucescu ca fiind una extinsă și influentă, care a depășit granițele României. „Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii”, se mai arată în comunicat.

În același text, fostul antrenor este prezentat ca un formator de generații de jucători și ca un tehnician care a schimbat modul de abordare al fotbalului în mai multe echipe. „A fost un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze școli de joc și să inspire generații”, transmite MAI.

Instituția a amintit și de rolul său educativ în sport, dincolo de rezultatele obținute. „Un mare pedagog al fotbalului, un om care a știut că victoria se naște mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi”, este o altă formulare din comunicatul oficial.

Predoiu a mai spus că Lucescu a influențat fotbalul nu doar prin trofee, ci și prin stilul de joc și prin modul de organizare a echipelor. „A reușit nu doar trofee, ci și o identitate de joc, un model de organizare și o cultură a performanței”, se menționează în document.

Noua Arenă Dinamo este estimată la aproximativ 117 milioane de euro și va include facilități moderne pentru sportivi, presă și spectatori, spații VIP, parcare și infrastructură completă. Proiectul este prezentat de autorități ca una dintre cele mai importante investiții sportive din București.

14:08 - Cele mai stresante zece evenimente din viață, explicate de specialiști. Care sunt metodele prin care pot fi gestionate
14:01 - Virgil Popescu consideră că decizia de la Mintia a fost corectă, în ciuda criticilor
13:55 - Noi indicii contestă modul în care a fost ridicată Marea Piramidă din Giza
13:47 - Cișmelele din Sectorul 6 au ajuns pe mâna unei firme fără experiență. Ce explicație are primăria
13:41 - China a deschis piața lactatelor pentru producătorii din România
13:33 - Letonia și Lituania îi interzic premierului din Slovacia să treacă pe deasupra lor spre Moscova

De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: În 2012 a venit ordinul
De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: În 2012 a venit ordinul
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu

