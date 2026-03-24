Demolarea „oficialei” de la stadionul Dinamo, blocată de ANAF, deși Primăria Sectorului 1 își exprimase acordul. Care sunt pașii următori

Demolarea Tribunei Oficiale a stadionului Dinamo este blocată temporar după ce creditorii ACS FC Dinamo nu au aprobat intervențiile asupra lojilor A și B, aflate în patrimoniul entității aflate în faliment, relatează golazo.ro.

Lucrările de demolare a Tribunei Oficiale de pe vechiul stadion Dinamo au fost din nou suspendate. Situația a apărut din cauza statutului juridic al unor structuri anexate tribunei, care aparțin Asociației Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”, entitate aflată în faliment și cunoscută în spațiul public ca „Dinamo Badea”.

Problema principală este legată de cele două extensii ale Tribunei Oficiale, denumite în documente Lojă A și Lojă B. Acestea sunt amplasate pe terenul statului, dar nu fac parte din patrimoniul Clubului Sportiv Dinamo București, ci aparțin debitoarei aflate în procedură de insolvență.

Pentru că aceste structuri se află în patrimoniul entității aflate în faliment, orice decizie privind demontarea, mutarea sau casarea lor trebuie aprobată de creditori.

În aceste condiții, lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a convocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 19 martie 2026. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe propuneri, printre care demontarea și transportarea lojilor, acoperirea costurilor operațiunii, casarea structurilor și valorificarea materialelor rezultate ca deșeu metalic.

La ședința creditorilor au participat, între alții, reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și ai Sectorului 1 al Municipiului București.

Sectorul 1 și-a exprimat acordul pentru demontarea și casarea structurilor, însă a precizat că nu poate susține financiar operațiunea.

În schimb, ANAF, prin DGRFP București, a solicitat amânarea tuturor deciziilor importante. Instituția a cerut întocmirea unei analize privind oportunitatea și rentabilitatea intervențiilor, precizând că, în lipsa unei astfel de evaluări, nu își poate exprima acordul.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a Creditorilor a decis să amâne toate punctele aflate pe ordinea de zi.

Astfel, a fost amânată discuția privind demontarea și transportarea Lojilor A și B, a fost respinsă solicitarea de avansare a sumelor necesare pentru lucrări, iar propunerea de casare a structurilor a fost, de asemenea, amânată.

Totodată, a fost suspendată și analiza privind valorificarea materialelor metalice rezultate din eventualele lucrări de dezmembrare.

Deciziile luate în ședința din 19 martie 2026 mențin în stand-by orice intervenție asupra Tribunei Oficiale a fostului stadion Dinamo. Fără acordul creditorilor și fără o decizie privind finanțarea lucrărilor, procesul de demolare nu poate continua în acest moment.

Situația rămâne deschisă, iar reluarea procedurilor depinde de viitoarele hotărâri ale creditorilor și de concluziile analizei solicitate de ANAF.