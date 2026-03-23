Umbra lui Nicolae Badea o urmărește pe Dinamo și în prezent. Ce se întâmplă cu stadionul

Lucrările de demolare de la stadionul Dinamo avansează spre faza a doua, însă extinderile tribunei oficiale aflate în patrimoniul ACS FC Dinamo București blochează unele intervenții esențiale din proiectul noii arene, relatează prosport.ro.

Lucrările de la Stadionul Dinamo au intrat într-o nouă etapă după finalizarea principalelor operațiuni de demolare din faza întâi. Șantierul a fost deschis pe 19 ianuarie, moment în care compania Bog’Art, constructorul desemnat pentru realizarea Arenei Multifuncționale Dinamo, a început organizarea lucrărilor.

În primele două luni, au fost demolate mai multe structuri ale vechii arene, inclusiv rotonda din „Ștefan cel Mare”, tribuna a doua, Peluza Cătălin Hîldan și punctul de control. De asemenea, au fost îndepărtați trei dintre cei patru stâlpi ai instalației de nocturnă și tabela de marcaj. Un stâlp a fost păstrat pentru iluminarea șantierului pe timp de noapte.

După finalizarea demolărilor din prima etapă, proiectul intră în faza a doua, care marchează începutul lucrărilor de construcție propriu-zisă. În această etapă este prevăzută demolarea tribunei 1, situată pe latura dinspre Calea Floreasca, precum și ridicarea unui zid de sprijin necesar protejării clădirilor din vecinătate.

Acest zid va susține structuri aflate în proximitatea arenei, inclusiv Spitalul de Urgență Floreasca și imobilele rezidențiale din zonă. În paralel, proiectul include intervenții complexe asupra infrastructurii existente, respectiv devierea rețelei de apă din zona fostei tribune a doua și înlocuirea conductei magistrale de termoficare administrate de Termoenergetica, amplasată pe latura Căii Floreasca.

O parte din lucrările planificate depinde însă de clarificarea situației juridice a unor construcții laterale. Este vorba despre cele două extinderi ale tribunei oficiale, cunoscute ca lojile aflate în patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, structură asociată cu „Dinamo-Badea”.

Aceste elemente sunt incluse în documentele unei entități aflate în procedură de faliment, ceea ce împiedică în acest moment demolarea lor. Situația a fost discutată în cadrul Adunării Creditorilor ACS FC Dinamo, într-o ședință desfășurată pe 19 martie.

Creditorii au fost chemați să se pronunțe asupra mai multor puncte, inclusiv asupra „aprobarea demolării, ridicării și transportării în vederea depozitării extinderilor tribunei oficiale”, precum și asupra „avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demolare, ridicare și transportare la o altă locație”. Pe listă s-au aflat și „aprobarea/respingerea lichidatorului judiciar de casare a extinderilor tribune oficiale” și „aprobarea valorificării ca și deșeu de fier vechi a bunurilor mobile casate la punctul 3, repectiv componentelor metalice rezultate din dezmembrarea color două loji”.

În urma votului, punctele 1, 2 și 4 au fost prorogate, iar punctul 3 a fost respins, fără a produce o decizie finală care să permită demararea operațiunilor.

Situația lojilor are impact direct asupra lucrărilor din faza a doua. Conform planului tehnic, demolarea tribunei oficiale și realizarea unor microforări sunt condiționate de îndepărtarea acestor structuri metalice. În lipsa acestei intervenții, anumite etape de execuție nu pot fi realizate conform proiectului.

În prezent, autoritățile urmează să emită Autorizația de Construire din partea Primăriei Sectorului 2, cu avizul Arhitectului Șef al Primăriei Capitalei. Ulterior, constructorii vor finaliza detaliile tehnice pentru lucrările majore din faza a doua, care includ zidul de sprijin și reconfigurarea rețelelor de utilități.

Proiectul general al noii arene Dinamo rămâne astfel într-o etapă de tranziție între demolările inițiale și începutul construcției efective, în condițiile în care clarificarea situației juridice a lojilor reprezintă unul dintre elementele care influențează calendarul lucrărilor.