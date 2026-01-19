Au inceput lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vechea clădire va fi demolată

Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial luni, 19 ianuarie, a anunțat clubul într-o postare pe Facebook. Construcția va fi realizată de BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL, iar clădirea veche va fi demolată pentru a face loc unei noi arene multifuncționale.

Primele utilaje au intrat pe șantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea noului șantierâ Este primul pas spre construcția noii „case” din Ștefan cel Mare, potrivit CS Dinamo.

Construcția va fi realizată de BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților CNI și ai constructorului, marcând primul pas concret în realizarea unei arene moderne, la standarde internaționale.

Potrivit CNI, contractul pentru construirea noului stadion Dinamo are un termen de execuție de 25 de luni, iar în perioada următoare constructorul va organiza șantierul pentru desfășurarea lucrărilor. Noul stadion va fi ridicat pe locul arenei care a scris istorie.

Noua Arenă Multifuncțională CS Dinamo București va fi un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu 25.000 de locuri pentru spectatori, spații de cazare și cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline, centru de recuperare și spațiu expozițional.

Muncitorii vor face măsurători, trasări și verificări ale locației, iar demolarea clădirii vechi se va desfășura în mai multe etape, începând în câteva săptămâni, după lucrări de punere în siguranță. Lucrările se desfășoară simultan cu mutarea rețelelor de utilități, cu măsuri pentru siguranța trecătorilor și a muncitorilor.

Administratorul paginii „Noul Stadion Dinamo” a precizat că se vor face demolarea etapizată a structurilor existente, mutarea rețelelor de utilități, lucrări de consolidare și pregătire a fundației, urmate de trecerea la construcția propriu-zisă a noii arene și a corpului perimetra