Andrei Nicolescu a confirmat că Dinamo a primit o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan

Dinamo se află în fața uneia dintre cele mai dificile decizii ale iernii, după ce clubul a primit o ofertă oficială din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Informația a fost confirmată de Andrei Nicolescu, care a precizat că propunerea financiară a sosit chiar înainte de reluarea campionatului și pune o presiune majoră pe conducerea „câinilor”.

Oferta vine din partea formației Metalist 1925 Harkov, care își dorește transferul mijlocașului român și a trimis la București o propunere concretă în valoare de 4 milioane de euro.

Căpitanul lui Dinamo a avut un sezon foarte bun, evoluțiile sale constante atrăgând interesul mai multor cluburi încă din vară. La acel moment, Dinamo a refuzat oferte considerate importante, unele vehiculate la nivelul milioanelor de euro. De această dată, însă, interesul s-a materializat într-o ofertă oficială, iar clubul este obligat să analizeze serios situația.

Potrivit conducerii, zilele următoare vor fi decisive pentru viitorul lui Cătălin Cîrjan. Dinamo riscă să piardă al doilea căpitan într-un interval scurt de timp, ceea ce ar reprezenta o lovitură importantă înainte de reluarea competiției.

Andrei Nicolescu a confirmat existența negocierilor și a explicat poziția clubului în acest moment. Oficialul dinamovist a subliniat că oferta de 4 milioane de euro este sub nivelul dorit de Dinamo, care și-a fixat o țintă clară.

„E oficial. Da, Metalist 1925 Harkov e echipa. Astăzi a venit oferta, pe la 2. Discuţii au mai fost, dar nu a venit niciodată oficial. E prima dată când vine din Ucraina ceva oficial. Suma e de 4 milioane de euro”, a declarat Andrei Nicolescu.

Acesta a precizat că Dinamo ar fi mulțumită doar în cazul unei sume mai mari. „Noi am declarat că pentru noi Cîrjan e foarte important, dacă ar fi să plece noi ne-am setat o ţintă la 5 milioane, nu la 4 şi e foarte important ce îşi doreşte şi el”, a explicat administratorul special al clubului.

Oficialii dinamoviști au recunoscut că situația este complicată și din cauza atașamentului jucătorului față de club. Cătălin Cîrjan nu este hotărât să plece în această iarnă și își dorește să obțină performanțe importante cu Dinamo înainte de un eventual transfer.

„Am vorbit cu el, ştia de la impresar. Nu e decis, nu e hotărât. E foarte din scurt ca să discutăm, e greu să spunem da sau nu. Reţinerea lui e legată de ataşamentul pentru Dinamo şi de faptul că îşi doreşte să realizeze ceva cu Dinamo înainte să plece”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Conducerea clubului a subliniat că decizia trebuie să fie una asumată la nivel de board, însă opinia jucătorului va cântări semnificativ. De asemenea, în eventualitatea unui transfer, există și un procent care ar reveni impresarului.

Echipa interesată de Cătălin Cîrjan se află într-o situație delicată în campionatul Ucrainei. Metalist 1925 Harkov ocupă locul 7, cu 24 de puncte după 15 etape, și are un lot cotat la aproximativ 17 milioane de euro.

În cazul în care transferul s-ar realiza, Cîrjan ar deveni cel mai scump jucător din istoria clubului ucrainean și, totodată, cel mai bine cotat fotbalist din lotul antrenat de croatul Mladen Bartulović.