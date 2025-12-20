Sport

Superliga. UTA - Dinamo, ora 20.00. Oaspeții pot să devină liderii campionatului

Superliga. UTA - Dinamo, ora 20.00. Oaspeții pot să devină liderii campionatului
Superliga. UTA și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) într-o confruntare din etapa a 21-a a campionatului intern. Un meci care o poate duce pe echipa din Ștefan cel Mare pe prima poziție a clasamentului. Dinamoviștii sunt pe 2, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani (un meci mai mult disputat).

Lideră e Rapid, care a strâns 39 de puncte. UTA ocupă cea de-a 8-a poziție cu 29 de puncte și speră să ajungă în zona de play-off.

UTA - Dinamo echipe probabile

UTA (4-2-3-1): Gorcea - F. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada, L. Mihai - Costache, A. Roman, Țăroi - Abdallah Rezerve: Iliev, D. Barbu, M. Coman, Benga, Hrezdac, Mino, Ov. Popescu, Țuțu, Vlăsceanu Absenți: Padula, A. Matei, Tzionis, Van Durmen (accidentați) Antrenor: Adrian Mihalcea

Dinamo (4-3-3): Roșca - Sivis, Boateng, Stoianov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Armstrong, Soro, Mazilu Rezerve: Toader, C. Mihai, Ikoko, Perica, Al. Pop, L. Bărbulescu, Licaciu, Soare, Tabuncic, Karamoko, Caragea Absenți: Epassy (plecat la naționala Camerunului), Bordușanu, Musi, Licsandru (accidentați), Milanov (incert) Antrenor Zeljko Kopic

Stadion „Francisc Neuman” - Arad Arbitru Szabolcs Kovacs (Carei). Asistenți Daniel Mitruți (Craiova), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) Arbitru VAR Andrei Florin (Târgu Mureș). Asistent VAR Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe)

Laude de la Adrian Mihalcea

„Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului. Dinamo are un joc efecient, consistent. Rezultatele din ultima perioadă le oferă o încredere şi mai mare, de aceea meciul va fi şi mai dificil.

Dar ţinând cont de perioada prin care trecem (n.r. - o singură înfrângere şi patru victorii în cele mai recente şase partide din SuperLiga), cred că ne putem ridica la nivelul celor de la Dinamo”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor.

„Este de remarcat și de aplaudat”

„Ce-a făcut mister Kopic din Dinamo este de remarcat şi de aplaudat. Au jucători de o calitate superioară de la mijloc în sus, plus că în zona defensivă au adevărate 'turnuri', sunt agresivi şi cu talie. În plus, au şi bancă”, a mai afirmat Mihalcea.

