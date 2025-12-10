Denis Drăguș a fost suspendat două etape de UEFA după eliminarea din meciul Bosnia – România

UEFA a stabilit sancțiunea pentru Denis Drăguș după eliminarea din meciul Bosnia – România. Atacantul primește două etape de suspendare și va lipsi din semifinala play-off-ului CM 2026.

Comisia de Disciplină a UEFA a anunțat, miercuri, sancțiunea aplicată atacantului român Denis Drăguș, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herțegovina – România, disputată pe 15 noiembrie. Forul european a decis ca jucătorul să fie suspendat pentru două etape.

Informația a fost confirmată oficial de Federația Română de Fotbal, care a precizat că a fost notificată cu privire la hotărârea UEFA și așteaptă motivarea completă a deciziei.

Denis Drăguș a executat deja prima etapă din această suspendare în partida României împotriva selecționatei din San Marino, disputată în finalul campaniei de calificare. Astfel, sancțiunea sportivă stabilită de UEFA mai lasă atacantul indisponibil pentru următorul meci oficial al echipei naționale.

Cea de-a doua etapă de suspendare urmează să fie ispășită în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2026, programată pe 26 martie, la Istanbul, împotriva reprezentativei Turciei.

Federația Română de Fotbal a transmis public că urmează să facă apel împotriva deciziei Comisiei de Disciplină, după ce va primi motivarea oficială a sancțiunii.

FRF a precizat pe site-ul oficial că aşteaptă documentul complet din partea UEFA, înainte de a formula oficial demersul de contestare.

Decizia de apel rămâne condiționată de argumentele juridice oferite de forul european în justificarea suspendării de două etape.

Denis Drăguș a fost eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herțegovina – România, disputată pe 15 noiembrie, la Zenica. Meciul a contat pentru penultima etapă a grupei H din preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Partida s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea selecționatei Bosniei-Herțegovina.

Eliminarea lui Drăguș a lăsat reprezentativa României în inferioritate numerică pe final de meci, într-un moment în care soarta partidei era deja aproape decisă.

Absența lui Denis Drăguș din semifinala play-off-ului de la Istanbul reprezintă o pierdere importantă pentru echipa națională, în perspectiva luptei pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Atacantul este unul dintre jucătorii utilizați constant în ofensivă și a făcut parte din planurile tehnice ale selecționerului în actualul ciclu de calificare.

Decizia UEFA vine într-un moment în care echipa națională intră într-o fază eliminatorie, unde fiecare absență poate avea un impact direct asupra rezultatului.

România urmează să joace semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială pe 26 martie, la Istanbul, împotriva Turciei. Meciul este unul decisiv pentru păstrarea șanselor de calificare la turneul final din 2026.

Partida va fi disputată fără Denis Drăguș, dacă apelul anunțat de FRF nu va avea succes sau nu va fi soluționat favorabil înainte de această dată.

Comisia de Disciplină a UEFA analizează fiecare caz de eliminare pe baza raportului arbitrului și a imaginilor video disponibile. Decizia de suspendare este stabilită în funcție de gravitatea faptei și de regulamentul disciplinar în vigoare.

În cazul lui Denis Drăguș, sancțiunea a fost stabilită la două etape, fără ca UEFA să facă public, până în acest moment, motivarea detaliată a hotărârii.

FRF a anunțat că își va construi apelul doar după ce va primi aceste explicații oficiale.