Gică Hagi, noul selecționer al echipei naționale. Va fi prezentat oficial luni, la ora 13:30

Gică Hagi este noul selecționer al României și va fi prezentat oficial luni, 20 aprilie, de FRF. Fostul internațional revine la echipa națională după experiența din 2001 și va debuta în iunie cu două meciuri amicale.

„Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă. La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala 'Nicolae Dobrin', vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi. Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României. Accesul jurnaliștilor se va face prin strada Vasile Șerbănică și va fi permis începând cu ora 13:00”, au transmis reprezentanții FRF.

Gică Hagi preia funcția după plecarea lui Mircea Lucescu, care s-a aflat pentru ultima dată pe banca echipei naționale la partida cu Turcia, din semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. Ulterior, probleme de sănătate ale tehnicianului s-au agravat. Pe 7 aprilie, Il Luce a murit la Spitalul Universitar de Urgență București.

Debutul lui Gică Hagi pe banca tehnică este programat pentru luna iunie, când România va disputa două partide amicale. Prima confruntare va avea loc pe 2 iunie, la Tbilisi, împotriva Georgiei.

Al doilea meci este programat pe 6 iunie, la București, pe Stadionul Steaua, adversar fiind Țara Galilor.

Gică Hagi nu este la primul mandat în funcția de selecționer. Acesta a mai condus echipa națională în perioada septembrie 2001 – noiembrie 2001.

În acel interval, România a disputat patru meciuri sub comanda sa. Două dintre ele au fost în preliminariile Cupei Mondiale din 2002: o victorie cu 2-0 împotriva Ungariei și un rezultat de egalitate, 1-1, cu Georgia.

Celelalte două partide au făcut parte din barajul de calificare la turneul final. România a pierdut cu 1-2 în deplasare, la Ljubljana, în fața Sloveniei, iar returul de la București s-a încheiat la egalitate, 1-1.