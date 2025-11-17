Sport

Mircea Lucescu, despre Denis Drăguş: Are calităţi extraordinare, dar trebuie să-şi pună la punct mintea de profesionist

Mircea Lucescu, despre Denis Drăguş: Are calităţi extraordinare, dar trebuie să-şi pună la punct mintea de profesionistMircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
România va juca, marţi seară, la Ploieşti, de la ora 21.45, ultimul meci din preliminarii împotriva San Marino. În acest context, selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, că nu a discutat cu Denis Drăguş, dar consideră că jucătorul trebuie să-şi pună la punct „mintea de profesionist”. „Nu am avut nicio discuţie cu Denis Drăguş. L-am susţinut permanent în toată perioada asta. I-am dat antrenamente să facă. Am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Rar găseşti astfel de jucători”, a spus acesta, la o conferinţă de presă.

Lucescu: Denis Drăguş are calităţi extraordinare, dar trebuie să-şi pună la punct mintea

Selecţionerul a declarat că nu a discutat cu Denis Drăguş, dar consideră că jucătorul trebuie să-și „pună la punct mintea de profesionist”.

„I-am dat antrenamente să facă. Am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Rar găseşti astfel de jucători. Rapiditate, tehnică, forţă, dribling. Are calităţi extraordinare, trebuie să-şi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. De asta nu am vrut să vorbesc cu el, deşi l-am susţinut foarte mult. Nu se poate să intri aşa în teren. Un profesionist trebuie să-şi calculeze paşii. Avem jucători buni. Eu am încredere în ei, acum trebuie să aibă şi ei încredere în ei”, a afirmat acesta.

Denis Drăguș

Denis Drăguș. Sursa foto: Facebook

Denis Drăguş, eliminat din meciul România-Bosnia-Herţegovina după trei minute

Denis Drăguş a fost eliminat în meciul cu Bosnia, la doar trei minute după ce a intrat pe teren, primind cartonaş roşu pentru joc periculos.

„Tricolorii” au fost învinși, sâmbătă seară, la Zenica, cu 3-1, de echipa Bosniei-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Echipa mai poate ajunge în barajul pentru CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, datorită rezultatelor obţinute anul trecut.

România va juca marţi seară, la Ploieşti, de la ora 21.45, ultimul meci din preliminarii împotriva San Marino.

FRF a criticat meciul din Zenica

Federația Română de Fotbal a criticat organizarea meciului Bosnia și Herțegovina – România, acuzând huiduirea imnului, scandări xenofobe și gestionarea deficitară a incidentelor de către arbitraj.

Federația a tranmmis că xenofobia din tribune a continuat pe tot parcursul partidei și a fost remarcată de arbitrul Michael Oliver abia în minutul 55, după sesizările repetate ale staffului român.

De asemenea, FRF a criticat modul în care fanii români au fost scoși din stadion, descriind intervenția drept „agresivă”. „Regretăm profund modul în care fanii români au fost tratați”, a mai transmis Federația.

Proiecte speciale