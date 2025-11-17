Mircea Lucescu, despre Denis Drăguş: Are calităţi extraordinare, dar trebuie să-şi pună la punct mintea de profesionist

România va juca, marţi seară, la Ploieşti, de la ora 21.45, ultimul meci din preliminarii împotriva San Marino. În acest context, selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, că nu a discutat cu Denis Drăguş, dar consideră că jucătorul trebuie să-şi pună la punct „mintea de profesionist”. „Nu am avut nicio discuţie cu Denis Drăguş. L-am susţinut permanent în toată perioada asta. I-am dat antrenamente să facă. Am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Rar găseşti astfel de jucători”, a spus acesta, la o conferinţă de presă.

„I-am dat antrenamente să facă. Am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Rar găseşti astfel de jucători. Rapiditate, tehnică, forţă, dribling. Are calităţi extraordinare, trebuie să-şi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. De asta nu am vrut să vorbesc cu el, deşi l-am susţinut foarte mult. Nu se poate să intri aşa în teren. Un profesionist trebuie să-şi calculeze paşii. Avem jucători buni. Eu am încredere în ei, acum trebuie să aibă şi ei încredere în ei”, a afirmat acesta.

Denis Drăguş a fost eliminat în meciul cu Bosnia, la doar trei minute după ce a intrat pe teren, primind cartonaş roşu pentru joc periculos.

„Tricolorii” au fost învinși, sâmbătă seară, la Zenica, cu 3-1, de echipa Bosniei-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Echipa mai poate ajunge în barajul pentru CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, datorită rezultatelor obţinute anul trecut.

Federația Română de Fotbal a criticat organizarea meciului Bosnia și Herțegovina – România, acuzând huiduirea imnului, scandări xenofobe și gestionarea deficitară a incidentelor de către arbitraj.

Federația a tranmmis că xenofobia din tribune a continuat pe tot parcursul partidei și a fost remarcată de arbitrul Michael Oliver abia în minutul 55, după sesizările repetate ale staffului român.

De asemenea, FRF a criticat modul în care fanii români au fost scoși din stadion, descriind intervenția drept „agresivă”. „Regretăm profund modul în care fanii români au fost tratați”, a mai transmis Federația.