Sport

Dinamo - „U” Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe Arena Națională

Dinamo - „U” Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe Arena NaționalăSuperliga/ Sursa foto Facebook
Dinamo și „U” Cluj se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1 în etapa a 22-a a campionatului intern. Ambele formații au mare nevoie de puncte pentru a-și atinge obiectivele. Gazdele vor să rămână în cursa pentru câștigarea titlului, în timp ce oaspeții caută drumul către play-off.

Superliga. Dinamo - „U” Cluj, meciul zilei pe „Arena Națională”

Dinamoviștii sunt pe poziția a 4-a cu 38 de puncte, la 4 distanță de lidera Rapid, în timp ce clujenii se află pe 8 cu 33 de puncte, la două distanță de locul al 6-lea, ocupat de UTA.

sursa: Facebook

Antrenorii ambelor formații s-au lăudat reciproc înaintea confruntării de pe „Arena Națională”.

„Domnul Bergodi a venit cu energie nouă, au rezultate foarte bune și noi știm că va fi un meci foarte, foarte greu. Dar, în acest moment, simțim că suntem într-o formă bună și suntem pregătiți pentru luptă. Primul meci este întotdeauna important, dar întotdeauna este greu. Acesta este primul meci important din acest an. Aceste nouă meciuri vor fi foarte grele. Toate echipele joacă bine, toată lumea luptă și trebuie să fim la cel mai înalt nivel”, a spus Zeljko Kopici, antrenorul dinamoviștillor.

„Au și ei minusuri”

„Eu cred că la Dinamo totul se datorează lui Zeljko Kopic. Are un grup de jucători valoroși. Se mișcau bine, dar el a implementat dominarea aceasta în teren. Au posesie mare, jucătorii se mișcă mult. Au și ei minusuri. Nicio echipă nu este perfectă, dar este foarte bună. Dinamo are un lot bun cu jucători de calitate”, a afirmat și Cristiano Bergodi.

Dinamo - „U” Cluj, echipe probabile

Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoianov, Opruț - Mărginean, Gnahore, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca - Perica, C. Mihai, Caragea, V. Țicu, Ikoko, A. Pop, I. Tarbă, Armstrong, Milanov, Mazilu Absenți: Bordușanu (accidentat) Antrenor: Zeljko Kopic

U Cluj (4-3-3): Lefter - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Bic, Murgia, Fabry - Macalou, Postolachi, El Sawy Rezerve: Gertmonas - Coubiș, Drammeh, A. Gheorghiță, A. Trică, M. Silva, Toșca, Van der Werff, Capradossi, G. Simion, Artean, Codrea Absenți: Lukic, D. Nistor (accidentați) Antrenor: Cristiano Bergodi

Stadion: Arena Națională (București) Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare) Asistenți: George Neacșu (Câmpulung Muscel) și Alexandru Vodă (Alba Iulia) Arbitru VAR: Sebastian Colțescu (București) Asistent VAR: Vasile Marinescu (București)

