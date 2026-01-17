Noi informații de la Poliție. Drona căzută în raionul Telenești este de model Gerbera

Republica Moldova. Drona căzută pe teritoriul Republicii Moldova, în preajma satului Nucăreni din raionul Telenești, este de model Gerbera, același tip de aparat depistat anterior în alte regiuni ale țării. Anunțul a fost făcut de Poliție, care a prezentat rezultatele expertizei tehnico-explozive efectuate asupra obiectului. Potrivit oamenilor legii, drona nu conținea explozibil și nu a reprezentat un pericol pentru populație.

„Experții secției tehnico-explozive a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni”, se arată în comunicatul oficial difuzat de Poliție.

Incidentul a fost semnalat de un vânător, care a alertat autoritățile după ce a observat obiectul suspect pe malul unui iaz, la intrarea în localitatea Nucăreni. Potrivit informațiilor preliminare, drona are o lungime de aproximativ 2,5 metri.

Apelul la autorități a fost recepționat în primele ore ale dimineței. Echipajele Poliției s-au deplasat imediat la fața locului. Perimetrul a fost izolat pentru a preveni orice risc pentru cetățeni, iar accesul în zonă a fost restricționat.

„Zona a fost imediat izolată”, precizează Poliția, subliniind că măsura a fost luată preventiv, până la finalizarea investigațiilor de specialitate.

Drona a fost examinată de experții secției tehnico-explozive, care au analizat structura aparatului și posibilele riscuri asociate. În urma verificărilor, s-a constatat că dispozitivul nu conținea substanțe explozive și nu prezenta un pericol imediat.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile anunță că investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care aparatul a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, precum și proveniența acestuia.

În contextul incidentului, Poliția a lansat un nou apel către populație, îndemnând cetățenii să manifeste maximă prudență. Oamenii sunt avertizați să nu se apropie și să nu atingă aparate de zbor sau alte obiecte suspecte căzute la sol.

Autoritățile recomandă ca orice astfel de situație să fie raportată imediat la Serviciul 112, pentru a permite intervenția rapidă a structurilor specializate.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat, subliniind că identificarea pe teritoriul țării a unor drone de origine rusă constituie o amenințare gravă la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității statului.

„Orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”, se arată într-un comunicat al MAE.

Autoritățile de la Chișinău condamnă ferm aceste incidente și le pun în legătură directă cu războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv siguranța Republicii Moldova.

Incidente repetate de la începutul războiului din Ucraina

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe cazuri de drone sau fragmente de drone ajunse accidental în urma atacurilor desfășurate în apropierea graniței.

Un astfel de incident a avut loc la începutul lunii decembrie 2025, în raionul Sângerei, unde o dronă a fost depistată pe un câmp agricol și, înainte de intervenția autorităților, a fost transportată și parțial dezasamblată de localnici. Și în acel caz, specialiștii au stabilit că aparatul nu conținea explozibil.