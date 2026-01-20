Stadionul Dinamo, pus la pământ. A început demolarea echipei din Ștefan cel Mare

Stadionul Dinamo nu mai există începând de astăzi. Demolarea care a găzduit meciuri istorice a fost demolată, operațiunea începând în această dimineață. Mai mulți suporteri ai echipei au fost prezenți la acest eveniment, pentru a-și lua adio de la vechea arenă.

„Decenii de glorie, ani de agonie, o istorie măreață / Rămas bun, a Bucureștiului unică fortăreață!”, a fost mesajul ce a fost afișat pe teren. Fanii au putut să ia acasă mai multe suveniruri: scaune sau bucăți din plasele porțillor.

La stadion au ajuns și Ionuț Lupescu, Florentin Petre sau Florin Prunea, foști jucători ai echipei din Ștefan cel Mare, și Andrei Nicolescu, finanțatorul al „roș-albilor”.

Nou arenă ar trebui să fie construită într-un termen de doi ani și o lună, după cum prevede proiectul. Unul dintre constructorii implicați, dintr-o asociere de patru, a dat asigurări că graficul va fi respectat.

„Suntem onorați să fim aici, să fim parte din acest proiect. Mă refer la asocierea formată din 4 companii cu experiență mare în astfel de proiecte de infrastructură sportivă. Și pentru noi este un moment foarte emoționant, cuvântul de bază aici este responsabilitate și vă promitem că vom respecta cu strictețe atât termenele contractuale, cât și bugetul la care ne-am angajat să construim această arenă multifuncțională”, a spusSorin Greu, directorul general Bog'Art, conform gsp.ro.

„Mă bucur pentru că, în calitate de vremelnic susținător al comunității de dinamoviști, în calitate de primar al Sectorului 2, reușim să demarăm acest proiect important pentru tot Sectorul 2. Ce vedem aici este un parteneriat public-public, între Ministerul Afacerilor Interne, prin clubul Dinamo, Ministerul Dezvoltării și Primăria Sectorului 2, și este un proiect pentru viitorul Sectorului 2.

Alături de cel mai frumos stadion din România, aici vom face un Parc Sportiv de 20 de hectare, care va fi accesibil tuturor bucureștenilor, dar în principal copiilor din Sectorul 2. Prin parteneriatul încheiat la sfârșitul anului trecut, până la 30% din biletele disponibile la evenimentele sportive organizate de CS Dinamo, vor merge cu titlu gratuit către copiii din Sectorul 2”, a spus și Rareș Opincă, primarul Sectorului 2.