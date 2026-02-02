Sport

FC Botoșani continuă seria negativă în Superliga, după egalul cu Oțelul Galați: 0-0

FC Botoșani continuă seria negativă în Superliga, după egalul cu Oțelul Galați: 0-0
FC Botoșani și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată luni seara pe Stadionul Municipal din Botoșani, meci care a tras cortina peste etapa a 24-a din Superliga.

Echipa gazdă a controlat jocul pe parcursul întâlnirii, însă lipsa de eficiență la finalizare a făcut diferența. Cele mai clare oportunități au apărut după pauză. În minutul 53, Mikola Kovtaliuk a ratat din câțiva metri, reluând pe lângă poartă, iar în minutul 65 Zoran Mitrov a nimerit bara cu un șut din interiorul careului.

Pe final, Mihai Bordeianu a încercat să deblocheze tabela cu un șut periculos, în minutul 80, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

FC Botoșani, șase meciuri consecutive fără victorie

FC Botosani

Sursa foto: Facebooc/FC Botoșani

Rezultatul prelungește perioada dificilă pentru FC Botoșani, care ajunge la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat: trei remize și trei înfrângeri. În acest interval, echipa nu a reușit să înscrie niciun gol.

De cealaltă parte, Oțelul Galați continuă o serie pozitivă, cu un singur eșec în ultimele șase etape, în care a obținut patru victorii și un rezultat de egalitate.

În meciul tur dintre cele două formații, FC Botoșani s-a impus cu scorul de 1-0.

Partida de luni seara a fost arbitrată de Szabolcs Kovacs (Carei), asistat de Adrian Vornicu (Iași) și Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), în timp ce al patrulea oficial a fost Vlad Baban (Iași). Sistemul VAR a fost coordonat de Sebastian Colțescu (București), cu Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) arbitru asistent video.

Observatori la joc au fost Sorin Boca (Iași), din partea CCA, și Bogdan Buhuş (Bârlad), delegat LPF.

