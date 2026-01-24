Universitatea Craiova a învins FC Botoșani cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga

Universitatea Craiova s-a impus sâmbătă seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-0, în etapa a 23-a a Superligii. Echipa antrenată de Filipe Coelho a reușit să facă diferența în ultimele 30 de minute ale partidei.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 65, cu o finalizare precisă după centrarea lui Steven Nsimba, iar Monday Etim a închis tabela în minutul 83, profitând de o greșeală uriașă a fundașului Andrei Miron.

FC Botoșani a avut cele mai mari șanse de gol prin Sebastian Mailat. În minutul 42, acesta a scăpat singur cu portarul Pavlo Isenko, dar a trimis în bară. În minutul 88, a încercat un șut de la 25 de metri, respins de același goalkeeper ucrainean.

În turul sezonului, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1, iar în prezent, Universitatea Craiova înregistrează patru victorii consecutive fără a primi gol și este neînvinsă de șapte etape (cinci victorii și două egaluri).

De partea cealaltă, FC Botoșani traversează o perioadă dificilă, pierzând ultimele trei meciuri și obținând doar două puncte în ultimele cinci etape, perioadă în care nu a mai înscris niciun gol.

Meciul a fost condus de arbitru principal Marcel Bîrsan (București), ajutat de Ionuț Traian Neacșu (București) și Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova). Al patrulea oficial a fost Andrei Moroiță (Ploiești), iar arbitrii video au fost Rareș George Vidican (Satu Mare) și Valentin Porumbel (Oltenița). Observatori au fost Nicolae Grigorescu (Timișoara) – CCA și Ștefan Popa (București) – LPF.

Victoria readuce Universitatea Craiova pe primul loc în Superliga, consolidându-și poziția de lider după o serie impresionantă de rezultate pozitive.