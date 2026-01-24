Sport

Universitatea Craiova a învins FC Botoșani cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga

Comentează știrea
Universitatea Craiova a învins FC Botoșani cu 2-0 și a revenit pe primul loc în SuperligaSursa foto: Facebook/Universitatea Craiova
Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova s-a impus sâmbătă seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-0, în etapa a 23-a a Superligii. Echipa antrenată de Filipe Coelho a reușit să facă diferența în ultimele 30 de minute ale partidei.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 65, cu o finalizare precisă după centrarea lui Steven Nsimba, iar Monday Etim a închis tabela în minutul 83, profitând de o greșeală uriașă a fundașului Andrei Miron.

Universitatea Craiova-FC Botoșani

FC Botoșani a avut cele mai mari șanse de gol prin Sebastian Mailat. În minutul 42, acesta a scăpat singur cu portarul Pavlo Isenko, dar a trimis în bară. În minutul 88, a încercat un șut de la 25 de metri, respins de același goalkeeper ucrainean.

În turul sezonului, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1, iar în prezent, Universitatea Craiova înregistrează patru victorii consecutive fără a primi gol și este neînvinsă de șapte etape (cinci victorii și două egaluri).

Primul influencer al României. Bătăușul de mahala care a inventat brandingul personal fără TikTok și Facebook
Primul influencer al României. Bătăușul de mahala care a inventat brandingul personal fără TikTok și Facebook
Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000 de euro
Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000 de euro

FC Botoșani a obșinut doar două puncte în ultimele cinci etape

De partea cealaltă, FC Botoșani traversează o perioadă dificilă, pierzând ultimele trei meciuri și obținând doar două puncte în ultimele cinci etape, perioadă în care nu a mai înscris niciun gol.

Meciul a fost condus de arbitru principal Marcel Bîrsan (București), ajutat de Ionuț Traian Neacșu (București) și Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova). Al patrulea oficial a fost Andrei Moroiță (Ploiești), iar arbitrii video au fost Rareș George Vidican (Satu Mare) și Valentin Porumbel (Oltenița). Observatori au fost Nicolae Grigorescu (Timișoara) – CCA și Ștefan Popa (București) – LPF.

Victoria readuce Universitatea Craiova pe primul loc în Superliga, consolidându-și poziția de lider după o serie impresionantă de rezultate pozitive.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Primul influencer al României. Bătăușul de mahala care a inventat brandingul personal fără TikTok și Facebook
23:46 - Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000...
23:35 - Românca fascinată de cinematografia indiană care l-a întâlnit pe Raj Kapoor
23:24 - Universitatea Craiova a învins FC Botoșani cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga
23:15 - Orașul renăscut din cenușă. Străzi și clădiri care spun povești de aproape 2.000 de ani
23:02 - Facturi mari la regularizare. Recomandările ministrului Energiei: Pentru a evita șocurile

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale