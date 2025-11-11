Sport

Cine îl înlocuiește pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. A antrenat doar în Liga 2

Cine îl înlocuiește pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. A antrenat doar în Liga 2
Universitatea Craiova a anunțat cine îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, după ce acesta a demisionat. Este vobra despre portughezul Filipe Coelho, în vârstă de 45 de ani. „Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei”, a anunțat clubul într-o postare.

Universitatea Craiova a anunțat venirea noului antrenor

„OFICIAL. Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei! Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a transmis Universitatea Craiova.

Filipe Coelho

Filipe Coelho. Sursă foto: Facebook

Ce a făcut noul antrenor înainte de venirea în Bănie

Tehnicianul a activat până în martie 2025 ca antrenor secund la naționala Emiratelor Arabe Unite, în staff-ul condus de Paulo Bento. Colaborarea celor doi s-a întins pe parcursul a șapte ani, incluzând perioada petrecută la selecționata Coreei de Sud și la clubul chinez Chongqing Liangjiang Athletic.

Deși a fost „principal” la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, experiența sa în primul eșalon nu este extinsă, ceea ce face numirea sa la Craiova o mutare surprinzătoare, dar și o oportunitate pentru reconstrucție.

Când va începe să antreneze în locul lui Mirel Rădoi

Filipe Coelho preia locul lăsat vacant de Mirel Rădoi, care a plecat din motive „emoționale, că acest proiect l-a epuizat și că preferă să facă un pas în spate”, potrivit declarațiilor lui Mihai Rotaru.

Portughezul va conduce echipa pentru prima dată pe 21 noiembrie, în deplasarea cu FC Argeș, meci programat în etapa a 17-a din SuperLiga.

Craiova mizează pe un nou început alături de tehnicianul portughez, într-un moment în care stabilitatea și direcția clară a vestiarului sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor de etapă și de sezon.

