Mirel Rădoi pleacă de la Universitatea Craiova. Ce motive a invocat antrenorul

Mirel Rădoi pleacă de la Universitatea Craiova. Ce motive a invocat antrenorul
 Mirel Rădoi a demisionat din funcția de antrenor principal. Anunțul a fost făcut luni de către acționarul majoritar al clubului, Mihai Rotaru. „Dimineața am așteptat un răspuns final, i-am zis să se gândească peste noapte, mi-a zis că nu există nicio șansă să se răzgândească”, a transmis Mihai Rotaru, în cadrul unei conferințe de presă.

Mirel Rădoi a demisionat

Potrivit acestuia, despărțirea s-a făcut de comun acord, iar conducerea își dorește să numească rapid un nou antrenor, „până cel târziu mâine seară”. Rotaru a explicat că a discutat cu Rădoi încă de dimineață și a așteptat un ultim răspuns: „Dimineața am așteptat un răspuns final, i-am zis să se gândească peste noapte, mi-a zis că nu există nicio șansă să se răzgândească. Au fost câteva motive, dar cel mai des invocate au fost cele emoționale, că acest proiect l-a epuizat și că preferă să facă un pas în spate”, a mai spus Mihai Rotaru

Și-a dorit de mai multe ori să facă acest pas

Patronul Universității Craiova a menționat că nu este pentru prima dată când antrenorul a intenționat să plece: „Au mai fost momente când și-a luat la revedere de la jucători și mă bucur că am reușit să-l întoarcem.” În același timp, Rotaru a rememorat și momentele pozitive din mandat: „Mă bucur, pentru că pe urmă au fost momente frumoase. A urmat victoria de la Viena... Am arătat că putem domina acest campionat, deși au fost și rezultate negative.”

Clubul urmează să clarifice în orele următoare direcția tehnică și numele viitorului antrenor.

Șeful Poliției din Pitești, anchetat de DIICOT pentru legături cu un grup infracțional
România aproape de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Discuții cu autoritățile de la Chișinău
Universitatea Craiova

Universitatea Craiova. Sursa foto: facebook / Universitatea Craiova

Universitatea Craiova traversează o perioadă complicată în campionat

În ultima lună de competiție, Universitatea Craiova nu a reușit să mențină ritmul din startul sezonului, acumulând doar 5 puncte din cele 12 puse în joc. Echipa lui Mirel Rădoi a bifat o victorie cu Unirea Slobozia (3-1), apoi a înregistrat un 0-0 cu Metaloglobus, urmat de un 2-2 obținut dramatic în finalul meciului cu Rapid. Seria s-a încheiat cu înfrângerea în fața celor de la UTA Arad, scor 1-2. Rezultatele au dus la pierderea primei poziții, formația olteană coborând pe locul 4, în spatele celor de la Rapid, FC Botoșani și Dinamo, cu un handicap de șase puncte față de lider.

Totuși, parcursul european a arătat o altă față. În Conference League, Universitatea Craiova a scos un 1-1 pe teren propriu cu Noah și a câștigat în deplasare contra Rapid Viena, 1-0, ajungând la un total de 4 puncte după trei partide.

Cel mai lung mandat al lui Mirel Rădoi la nivel de club

Revenirea lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova, în luna ianuarie, marchează o perioadă de 10 luni petrecute la echipă – cel mai consistent mandat al său într-un club. Anterior, a condus FCSB timp de 5 luni (sezonul 2015-2016), pe Al-Tai (4 luni), Al-Bataeh (6 luni) și Al-Jazira (4 luni în 2024).

Rădoi avusese un prim episod la Universitatea Craiova în toamna anului 2022, când a stat pe bancă din septembrie până în decembrie, perioadă încheiată după un conflict cu Sorin Cârțu. În plan internațional situația a stat altfel: la naționala U21 s-a aflat un an și trei luni, iar la prima reprezentativă a condus lotul timp de doi ani, între 2019 și 2021.

Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
