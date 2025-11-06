Universitatea Craiova-Rapid Viena, 1-0. Prima victorie a oltenilor în Conference League

Universitatea Craiova a reușit o performanță remarcabilă în Conference League, învingând Rapid Viena cu 1-0 (1-0), joi seară, pe Weststadion, în fața a peste 23.000 de spectatori. A fost prima victorie a oltenilor în faza grupelor.

Eroul partidei a fost Oleksandr Romanciuk, fundașul ucrainean care a înscris în minutul 37 cu o lovitură de cap precisă, după o centrare perfectă de la Carlos Mora. Formația pregătită de Mirel Rădoi a început curajos partida, iar prima mare ocazie a venit încă din minutul 5, când Alexandru Cicâldău a șutat periculos din întoarcere, însă portarul Paul Gartler a respins salvator.

Atmosfera s-a încins rapid, iar Rădoi a fost eliminat în minutul 19, primind două cartonașe galbene în decurs de câteva minute, o absență care însă nu i-a demoralizat pe jucători. Craiovenii au rămas concentrați și au continuat să joace ofensiv.

Momentul decisiv a venit în minutul 37. La o centrare excelentă a lui Mora, fundașul Oleksandr Romanciuk s-a înălțat și a trimis imparabil cu capul de la cinci metri, aducând Craiova în avantaj. Gazdele au replicat imediat, dar Kara a trimis pe lângă poartă în singura lor acțiune periculoasă din prima repriză (min. 39).

În minutele următoare, Nsimba a ratat dublarea scorului (42), iar un gol marcat de Teles (43) a fost anulat pentru ofsaid la Al Hamlawi.

După pauză, Universitatea a dominat clar, dar a irosit numeroase ocazii uriașe. Nsimba (55) a șutat din unghi, însă portarul Gartler a respins, iar Teles a trimis pe lângă. În minutul 59, Al Hamlawi a lovit bine cu capul, dar același Gartler a salvat din nou.

Rapid Viena a avut o singură șansă importantă în repriza secundă, prin Antiste (62), însă portarul Pavlo Isenko a avut o intervenție providențială, respingând șutul de la șase metri.

Oltenii au continuat să preseze: Nsimba (65) a ratat singur cu portarul, iar Gartler a respins apoi șuturile lui Houri (71) și Baiaram. Pe final, austriecii au încercat egalarea, dar tentativele lui Seidl, Antiste și Bolla au fost imprecise.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Czestochowa și 1-1 acasă cu FC Noah, victoria de la Viena aduce Craiovei primele trei puncte în grupa competițională. Echipa lui Rădoi va juca următoarele meciuri astfel:

-27 noiembrie - acasă cu Mainz;

-11 decembrie - acasă cu Sparta Praga;

-18 decembrie - în deplasare la AEK Atena;