Universitatea Craiova-Rapid Viena, 1-0. Prima victorie a oltenilor în Conference League
- Maria Dima
- 6 noiembrie 2025, 23:50
Universitatea Craiova a reușit o performanță remarcabilă în Conference League, învingând Rapid Viena cu 1-0 (1-0), joi seară, pe Weststadion, în fața a peste 23.000 de spectatori. A fost prima victorie a oltenilor în faza grupelor.
Eroul partidei a fost Oleksandr Romanciuk, fundașul ucrainean care a înscris în minutul 37 cu o lovitură de cap precisă, după o centrare perfectă de la Carlos Mora. Formația pregătită de Mirel Rădoi a început curajos partida, iar prima mare ocazie a venit încă din minutul 5, când Alexandru Cicâldău a șutat periculos din întoarcere, însă portarul Paul Gartler a respins salvator.
Atmosfera s-a încins rapid, iar Rădoi a fost eliminat în minutul 19, primind două cartonașe galbene în decurs de câteva minute, o absență care însă nu i-a demoralizat pe jucători. Craiovenii au rămas concentrați și au continuat să joace ofensiv.
Romanciuk, gol de trei puncte
Momentul decisiv a venit în minutul 37. La o centrare excelentă a lui Mora, fundașul Oleksandr Romanciuk s-a înălțat și a trimis imparabil cu capul de la cinci metri, aducând Craiova în avantaj. Gazdele au replicat imediat, dar Kara a trimis pe lângă poartă în singura lor acțiune periculoasă din prima repriză (min. 39).
În minutele următoare, Nsimba a ratat dublarea scorului (42), iar un gol marcat de Teles (43) a fost anulat pentru ofsaid la Al Hamlawi.
Ratări pe bandă rulantă în repriza a doua
După pauză, Universitatea a dominat clar, dar a irosit numeroase ocazii uriașe. Nsimba (55) a șutat din unghi, însă portarul Gartler a respins, iar Teles a trimis pe lângă. În minutul 59, Al Hamlawi a lovit bine cu capul, dar același Gartler a salvat din nou.
Rapid Viena a avut o singură șansă importantă în repriza secundă, prin Antiste (62), însă portarul Pavlo Isenko a avut o intervenție providențială, respingând șutul de la șase metri.
Oltenii au continuat să preseze: Nsimba (65) a ratat singur cu portarul, iar Gartler a respins apoi șuturile lui Houri (71) și Baiaram. Pe final, austriecii au încercat egalarea, dar tentativele lui Seidl, Antiste și Bolla au fost imprecise.
Programul viitor al oltenilor în Conference League
După 0-2 în Polonia cu Rakow Czestochowa și 1-1 acasă cu FC Noah, victoria de la Viena aduce Craiovei primele trei puncte în grupa competițională. Echipa lui Rădoi va juca următoarele meciuri astfel:
-27 noiembrie - acasă cu Mainz;
-11 decembrie - acasă cu Sparta Praga;
-18 decembrie - în deplasare la AEK Atena;
