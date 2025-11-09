Conference League nu e ca Superliga! Universitatea Craiova, învinsă acasă de UTA Arad

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu cu 2-1 în fața celor de la UTA Arad, în etapa a 16-a din Superligă. Costache a marcat golul victoriei pentru arădeni.

Universitatea Craiova a suferit o nouă înfrângere dureroasă în Superliga, pierzând pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, scor 1-2. Partida, desfășurată duminică în cadrul etapei a 16-a, a scos din nou în evidență lipsa de constanță a oltenilor, care ratează o șansă importantă de a urca în clasament.

Arădenii au deschis scorul prin Laurențiu Mihai în minutul 24, profitând de o neatenție în apărarea gazdelor. Craiova a egalat după doar 12 minute, în minutul 36, prin Romanchuk, care a reluat excelent un balon venit dintr-un corner. Totuși, finalul partidei a fost de coșmar pentru echipa lui Mirel Rădoi. În minutul 77, Costache a punctat pentru 2-1, aducând toate cele trei puncte formației pregătite de Adrian Mihalcea.

Craiova a evoluat în inferioritate numerică din minutul 79, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaș galben. Mijlocașul oltenilor fusese avertizat anterior în minutul 72 și a văzut cartonașul roșu direct în momentul în care echipa avea nevoie de forță ofensivă pentru a egala.

Lista avertismentelor a fost una consistentă în această confruntare tensionată: Mora (52), Cicâldău (72, 79) și Nsimba (73) au văzut galben pentru gazde, în timp ce de la UTA Arad au fost avertizați Hrezdac (52) și portarul Gorcea (89).

Mirel Rădoi a încercat să revigoreze echipa în repriza secundă cu mai multe schimbări. Nsimba, Bancu și Etim au fost trimiși în teren în minutul 69, în locul lui Badelj, F. Ștefan și Baiaram. Totuși, modificările nu au avut efectul dorit. Universitatea a rămas vulnerabilă pe contraatacuri și, în cele din urmă, a cedat toate punctele.

Echipa de start a Craiovei a fost: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj (Nsimba – 69) – Mora, D. Matei (Băsceanu – 80), Băluță, Cicâldău, F. Ștefan (Bancu – 69) – Assad, Baiaram (Etim – 69).

De partea cealaltă, UTA a început cu: Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman (Ov. Popescu – 88), Tzioni (Alomerovic – 88) – Abdallah (Coman – 81).

UTA Arad continuă parcursul bun sub comanda lui Adrian Mihalcea. Cu o abordare prudentă, dar eficientă, arădenii au profitat de slăbiciunile oltenilor și au gestionat perfect momentele-cheie ale jocului. Golul lui Costache din finalul meciului a fost dovada clară că echipa este capabilă să speculeze orice oportunitate oferită de adversar.

Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs, care a avut o prestație bună, într-un duel tensionat și cu multe decizii dificile.

Înfrângerea de pe teren propriu vine într-un moment delicat pentru Universitatea Craiova, care pierde teren în lupta pentru play-off. Suporterii prezenți pe stadion au plecat dezamăgiți, iar presiunea asupra staff-ului tehnic își face apariția în vestiarul oltenilor, ținând cont de cunoscutele obiective trasate de Mihai Rotaru.

Pentru UTA, această victorie în deplasare este una de moral și de clasament. Trei puncte importante care o apropie de zona de mijloc a clasamentului și dau încredere înaintea următoarelor confruntări.