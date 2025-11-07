Sport

Căpitanul Nicușor Bancu, declarații despre Mirel Rădoi după victoria Universitatea Craiova-Rapid Viena

Căpitanul Nicușor Bancu, declarații despre Mirel Rădoi după victoria Universitatea Craiova-Rapid VienaSursă foto: Facebook
Căpitanul echipei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat joi seară, după victoria cu 1-0 în faţa formaţiei Rapid Viena, că eliminarea antrenorului Mirel Rădoi s-a datorat „impulsivităţii” acestuia, însă a subliniat că echipa a reuşit să-şi păstreze concentrarea şi să joace bine chiar şi fără tehnicianul pe bancă, potrivit digisport.ro.

Nicușor Bancu despre victoria 1-0 cu Rapid Viena

Nicuşor Bancu a declarat, după victoria Universităţii Craiova cu 1-0 în faţa Rapidului Viena, că meciul a fost unul dificil, dar echipa a dat dovadă de unitate. Căpitanul oltenilor a subliniat că formaţia putea închide partida mai devreme şi că dominarea adversarului a venit ca urmare a lecţiilor învăţate din meciurile anterioare.

Fotbalistul a adăugat că tensiunile din ultima perioadă au avut şi un efect pozitiv, ajutând echipa să se mobilizeze. Bancu a afirmat că Universitatea Craiova a pregătit bine meciul din punct de vedere tactic şi a jucat cu o mentalitate de învingători.

Nicușor Bancu, despre antrenorul Mirel Rădoi

Nicuşor Bancu a declarat, după meciul cu Rapid Viena, că jucătorii Universităţii Craiova s-au concentrat asupra jocului, chiar dacă antrenorul Mirel Rădoi a fost eliminat. Căpitanul a afirmat că echipa a jucat bine şi fără tehnician pe bancă, însă prezenţa lui „Mister” le va lipsi. „Noi ne-am văzut de meciul nostru. Ştim că ’Mister’ e mai impulsiv.” a adăugat acesta.

Mirel Rădoi

Mirel Rădoi. Sursă foto: Captură video

Universitatea Craiova a învins joi seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia austriacă Rapid Viena, în grupele Conference League. Succesul marchează prima victorie a oltenilor într-o grupă europeană.

Universitatea Craiova, victorie la Viena după un meci tensionat

Prima repriză a partidei dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova a fost marcată de intrări dure și un nivel ridicat de tensiune. Deși antrenorul Mirel Rădoi a fost eliminat, echipa s-a mobilizat și a deschis scorul prin Romanchuk, în minutul 38.

În partea secundă, Universitatea Craiova a adoptat un joc mai prudent, dar și-a creat în continuare ocazii importante. Nsimba, Baiaram și Al Hamlawi nu au reușit să majoreze avantajul, iar gazdele au ratat prin Seidl, Antiste și Wurmbrand.

