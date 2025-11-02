Superliga. Universitatea Craiova - Rapid, ora 20.30. Meci cu mai implicații în lupta pentru titlu

Superliga. Universitatea Craiova și Rapid joacă în această seară de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) un meci din etapa a 15-a a campionatului intern. Ambele formații au ca obiectiv câștigarea titlului și sunt bine plasate în clasament. Oltenii ocupă cea de-a 3-a poziție, cu 28 de puncte, giuleștenii sunt pe 2, la egalitate de puncte cu lidera FC Botoșani - 31.

Universitatea a trăit o perioadă agitată, din cauza instabilității de pe banca tehnică. S-a vorbit despre plecarea antrenorului Mirel Rădoi, pe fondul discuțiilor în contradictoriu cu patronul Mihai Rotaru. Tehnicianul trăiește periculos fiecare partidă și un alt rezultat, diseară, altul decât victoria, ar agita serios spiritele în Bănie.

„Va fi un meci disputat, un derby intens, cu o dorință mare de ambele părți de a câștiga. Sper ca avantajul pe care îl avem pe teren propriu de când sunt aici, cu o singură înfrângere, chiar împotriva Rapidului, să facă meciul să fie unul foarte bun pentru noi. Am și un atac foarte bun, și o apărare foarte bună.

Rapid este un adversar foarte puternic, dar nu cel mai redutabil. Îl respectăm, dar până va începe partida. Apoi va trebui să arătăm ca o echipă care este gazdă, care este împinsă de suporteri și care își dorește victoria”, a spus Mirel rădoi

Universitatea Craiova: (3-5-2): Isenko - Screciu, Rus, Romanchuk - D. Matei, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Nsimba, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Fălcușan, Mogoș, Stefanovic, Mora, Mekvabishvili, Băsceanu, Etim, Al. Crețu, Paradela, Al Hamlawi, Houri. Absenți: Mihnea Rădulescu (accidentat) Antrenor: Mirel Rădoi

Rapid (4-2-3-1): Aioani - Cr. Manea, Kramer, Pașcanu, Onea - K. Keita, Vulturar - Al. Dobre, Christensen, Petrila - Koljic. Rezerve: Stolz, Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, C. Grameni, R. Pop, Gojkovic, Micovschi, Baroan, Jambor. Absenți: A. Borza (accidentat), Burmaz (accidentat), Hazrollaj (accidentat), C. Ignat (accidentat), D. Mendes (accidentat) Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: „Ion Oblemenco” Arbitru: Bîrsan Marcel Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo Arbitru VAR: Andrei Florin Asistent VAR: Porumbel Valentin