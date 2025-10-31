Social

Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod-Volumul 4: „Ultimul martor-prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci"

  • Maria Dima
  • 31 octombrie 2025, 17:22
Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod-Volumul 4: „Ultimul martor-prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci”

După trei volume care au surprins formarea idealului național, lupta diplomatică de la Paris și tensiunile puterii interbelice, cel de-al patrulea și ultimul volum din „Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod” încheie o mărturie istorică esențială despre destinul României moderne.

Sub titlul „Ultimul martor – prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci”, Alexandru Vaida-Voevod oferă o confesiune lucidă și profundă despre sfârșitul unei generații care a trăit și a clădit visul României Mari.

Este povestea unui om care a fost, în același timp, făuritor și critic al propriei epoci, un politician, diplomat și vizionar care privește în urmă, cu luciditatea celui care a văzut cum idealurile se sting sub greutatea realității.

În paginile acestui volum final, cititorul descoperă reflecțiile unui martor al istoriei, prins între mândria realizărilor și amărăciunea prăbușirii unui sistem de valori. Coborând din vârful deciziilor către tăcerea memoriei, Vaida-Voevod ne lasă o mărturie despre curaj, deziluzii și puterea de a înțelege epoca din interior.

Zeama de varză tulbure. Așa o limpezeau bunicile noastre
Zeama de varză tulbure. Așa o limpezeau bunicile noastre
Două filme care te vor îngrozi. Noaptea de Halloween, pe Netflix
Două filme care te vor îngrozi. Noaptea de Halloween, pe Netflix

Cu un ton sincer, adesea melancolic, „Ultimul martor” devine ecoul unei lumi care dispare, dar și lecția unei generații care a crezut în unitate, demnitate și responsabilitate istorică.

Această ultimă parte a Memoriilor încheie o lucrare monumentală care reconstituie din interior destinul României Mari - nu ca mit, ci ca experiență trăită, cu oameni, decizii și greșeli.

Volumul 4 - „Ultimul martor - prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci” este disponibil de joi, 30 octombrie, la toate chioșcurile de ziare ș

România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.

