Ziua când fiica unui dictator a ales să nu mai stea în țara cu sistemul clădit de tatăl său

Svetlana Allilueva a fost fiica lui Stalin. A mai avut 2 frați legitimi, un frate adoptat și încă unul considerat fiu nelegitim al lui Stalin, nerecunoscut de acesta, dar identificat de istorici. Svetlana a avut o viață dificilă, Niciodată nu știut dacă mama ei, Nadejda Allilueva (al cărei nume îl va prelua Svetlana, renunțând la patronimul Stalina), decedată când Svetlana a avut 6 ani, a murit de boală sau asasinată chiar de către Stalin.

Născută pe 28 februarie 1926, la Moscova, Svetlana Stalina, orfană de mamă la 6 ani din 1932, la 16 ani, s-a îndrăgostit de un bărbat mai mare cu 24 ani decât ea, producătorul de film Alexei Kapler, care va ajunge rapid în orașul minier Vokuta numai ca să stea departe de Svetlana, din ordinul lui Stalin? Va reveni în 1953, la Moscova și va trăi până în 1979.

La 17 ani, Svetlana era din nou îndrăgostită. De data asta, Stalin i-a tolerat relația cu Dimitri Morozov. Svetlana a dat naștere unui fiu, Iosif, în 1945, la 19 ani. În 1947, cuplul a divorțat.

Al doilea mariaj al Svetlanei a fost organizat de Stalin însuși. Iuri Jdanov, fiul ideologului Jdanov a devenit ginerele lui Stalin, în 1949, când Svetlana avea 23 de ani. Svetlana a avut o fiică, Ecaterina, dar cei doi au divorțat în 1950. Nimic nou nu s-a schimbat în viața Svetlanei în ultimii aproape trei ani cât a mai trăit tatăl ei.

După moartea lui Stalin pe 5 martie 1953, Svetlana a mai trăit 14 ani în URSS. Deși nimeni nu i-a cerut-o, Svetlana și-a luat numele de fată al mamei, Allilueva. Un deceniu a fost profesoară și a lucrat la diverse traduceri. Abia în 1963, la 37 de ani, Svetlana a iubit din nou. Comunistul indian Braejh Singh a intrat în viața ei. El a plecat apoi în India, dar Svetlana l-a iubit. Între timp, în toamna lui 1964, Hruscopv a fost înlocuit de Leonid Ilici Brejnev. Iubitul indian a revenit la Moscova în 1965, dar nu a primit acceptul PCUS să devină soțul Svetlanei. Revenise linia dură la Moscova. Iubitul indian a și murit în Moscova în 1966. Svetlana a primit o viză de călătorie la New Delhi pentru a duce urna iubitului ei familiei acestuia.

Svetlana a reușit să prelungească șederea în New Delhi pe 6 martie 1967 dar a decis la 9 martie 1967 când ar fi trebuit să plece spre URSS, să se refugieze la Ambasada SUA din India. Avea 41 de ani, iar URSS era condusă de neo-stalinistul Leonid Ilici Brejnev. A fost imediat primită de ambasadorul Chester Bowles care i-a făcut hârtiile de călătorie pentru Elveția. A stat 40 de zile acolo pentru ca în aprilie 1967 să ajungă în SUA. URSS primea o lovitură de imagine! Fiica temului Stalin respingea sistemul creat de tatăl ei. Cum propaganda occidentală prezenta faptul că toți copiii de potentați comuniști trăiau în „paradisul” care-i izola de popor, gestul ei a fost augmentat în fața americanilor de rând! Chiar și așa, Svetlana, fiica lui Stalin detesta sistemul sovietic!

Svetlana plănuia să publice o autobiografie, dar spionajul sovietic a creat o „perdea de fum”, amenințând cu prezentarea unor aspecte din viața Svetlanei, ceea ce a determinat CIA să amâne momentul, fiindcă Svetlana ar fi avut de suferit și nici lovitura de imagine nu mai avea intensitatea așteptată.

În America, Svetlana a cunoscut o văduvă, Olgivanna Wright care o credea reîncarnarea fiicei sale Svetlana, decedate și care fusese măritată cu William Wesley Peters. Svetlana se va căsători cu el după câteva săptămâni. Cei doi vor avea și o fiică, Olga. Totuși, doamna Wright se amesteca prea mult în relație, iar cei doi au divorțat.

Svetlana și-a luat numele Lara Peters. Și-a adus fiica în Anglia în 1982, apoi cele două au plecat în URSS în 1984. Olga a primit cetățenie sovietică, Svetlana a recăpătat-o. Olga și Svetlana s-au stabilit la Tbilisi în Georgia, țara natală a lui Stalin. Svetlana a plecat din nou în SUA în 1986, când avea 60 de ani. În 1987, a revenit în Anglia. Se pare că a revenit în SUA, pentru că în 2010, înainte cu un an de deces, ea trăia în statul american Wisconsin.

Deși a părăsit URSS, nu și-a denigrat tatăl. Din contră, în toată publicistica, în toate aparițiile sale TV, Svetlana i-a acuzat pe Hrusciov și Brejnev că au distrus URSS. Mai mult, ea a insistat pe ideea că deși bolnav, tatăl ei ar fi supraviețuit atacului cerebral suferit în primele zile ale lui martie 1953, care i-a pus capăt zilelor pe 5 martie 1953. A insistat că, pe undeva, Lavrenti Beria i-ar fi grăbit sfârșitul, pentru a fi, el însuși, eliminat spre finalul lui 1953, din ordinul lui Hrusciov, succesorul ales de PCUS pentru a conduce Rusia timp de 11 ani până când a fost epurat în 1964.

A scris trei cărți memorialistice, apărute în 1967,1969 și 1984. A decedat la 22 noiembrie 2011, în localitatea Richland Center din Wisconsin, SUA. A avut 2 iubiți, 3 mariaje, un fiu și 2 fiice. A fost fiica lui Stalin!