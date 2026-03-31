Theodor Paleologu și Silvestru Șoșoacă, scandal pe Facebook. Totul a pornit de la publicarea volumului „Ce ne facem cu atâția proști?”

Un schimb de mesaje tensionate a avut loc pe Facebook între Theodor Paleologu și Silvestru Șoșoacă, fostul soț al Diana Șoșoacă. Episodul a apărut în după lansarea volumului „Ce ne facem cu atâția proști?”, semnat de Paleologu.

Autorul a relatat public că a primit numeroase reacții negative după apariția cărții. Printre acestea s-a numărat și mesajul transmis de Silvestru Șoșoacă, pe care fostul membru al Camerei Deputaților l-a făcut public.

„Cartea mea ‘Ce ne facem cu atâția proști?’ a stârnit un tsunami de furie și insulte orduriere. Cel mai mult m-am bucurat azi de comentariul injurios al domnului Silvestu Șoșoacă, un campion la categoria grea”, a scris, initial, Paleologu.

Ulterior, autorul a redat și conținutul mesajului primit de la fostul soț al Dianei Șoșoacă. „Nu ești tu ăla care a spus că va muri de foame, dacă i se taie fondurile USAID? …ai aranjat să primești pomană în continuare, nu-i așa?”, l-a întrebat Silvestru Șoșoacă.

În prezentarea volumului, publicat în acest an, Paleologu spune că tema cărții pornește de la experiențe cotidiene și de la interacțiunile cu oameni din diverse medii.

„Dăm de proști la tot pasul: în familie, la birou, pe stradă, la piață, în trafic, printre prieteni și colegi, în instituții, partide,biserici și asociații. Ne amuză, ne enervează, ne plictisesc, ne deprimă, iar uneori sunt chiar chitiți să ne facă rău. Ce ne facem, așadar, cu atâția proști? Cum facem să nu ne strice cheful de viață, să nu ne contamineze, să nu ne prindă în capcana prostiei lor? Și cum evităm capcanele prostului interior care sălășluiește în fiecare dintre noi?”, a scris Paleologu în descrierea cărții.

„O carte care oferă nu doar posibile răspunsuri, ci și context pentru aceste întrebări, pornind de la rădăcinile prostiei și trecând prin soluțiile câtorva minți strălucite sau curente de gândire de-a lungul istoriei – de la Socrate la cinici, stoici sau creștini și până la Erasmus, Voltaire, Caragiale, Flaubert sau… Paleologu însuși”, a mai scris Paleologu în prezentarea volumului, publicat la Editura Trei.

În mesajul transmis, Silvestru Șoșoacă face trimitere la fondurile oferite de United States Agency for International Development (USAID). Acestea reprezintă granturi acordate de guvernul american pentru proiecte din domenii precum dezvoltarea economică, educația, sănătatea sau sprijinul instituțional.

Fondurile sunt nerambursabile și sunt destinate susținerii unor inițiative civile și programe de dezvoltare în mai multe țări.