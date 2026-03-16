Vânzările globale de calculatoare vor scădea cu peste 11% în 2026, anunță analiștii de la IDC. Care sunt motivele

Analiştii de la IDC au revenit cu noi previziuni pentru anul 2026 cu privire la evoluţia vânzărilor de calculatoare, iar cifrele sunt acum mai pesimiste, relatează tweaktown.com.

Compania de cercetare International Data Corporation (IDC) a publicat un raport în care avertizează că problemele actuale din lanțul de aprovizionare și deficitul de memorie pentru calculatoare sunt mai severe decât se estima inițial. În noiembrie 2025, IDC anticipa o scădere de 2,4% a livrărilor globale de PC-uri în 2026.

În noul raport, compania a revizuit cifra la 11,3%, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă față de previziunile anterioare.

Potrivit raportului, reducerea livrărilor este cauzată de o combinație de factori: criza memoriilor, creșterea prețurilor componentelor și constrângeri generale în aprovizionare. Aceste probleme vor limita producția de PC-uri până în 2027, făcând dificilă estimarea momentului revenirii pieței la normal.

De asemenea, escaladarea neașteptată a conflictelor din Orientul Mijlociu a adăugat noi provocări. Cererea intensă pentru centre de date și infrastructură AI accelerează consumul de memorie, afectând și mai mult disponibilitatea pentru piața consumatorilor.

Ryan Reith, director la IDC, subliniază că această revizuire a prognozei va genera „o perturbare masivă” și că pentru unele companii va fi „aproape imposibil” să supraviețuiască crizei memoriei care afectează întreaga piață a PC-urilor. El adaugă: „Ceea ce a transformat această problemă dintr-o întrebare de milioane de dolari într-una de trilioane este incertitudinea totală privind momentul în care aceste presiuni vor înceta”.

În ciuda acestei incertitudini, prețurile mai mari vor crește valoarea totală a pieței PC-urilor. Totodată, se estimează că PC-urile entry-level și accesibile vor deveni tot mai rare.

Jitesh Ubrani, manager de cercetare la IDC, estimează că prețurile vor începe să se reducă abia în 2028. Cu toate acestea, nivelurile anterioare din 2025 nu vor fi atinse. „Deși anticipăm o ușoară reducere a prețurilor începând cu 2028, piața nu va reveni la nivelurile de preț din 2025”, spune Ubrani. El adaugă că se va contura un „nou normal”, caracterizat de prețuri medii mai ridicate și de o cerere pe termen lung mai redusă.