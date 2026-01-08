Electronicele se vor scumpi masiv în 2026. AI scumpește tehnologia de zi cu zi

În 2026, consumatorii vor resimți paradoxul erei digitale: tehnologia avansează accelerat, dar devine mai scumpă. Motorul acestei schimbări este inteligența artificială, care a ieșit din zona de experiment și a intrat în infrastructura globală. Pentru a funcționa, AI-ul are nevoie de resurse hardware uriașe, iar una dintre cele mai critice este memoria. Creșterea explozivă a cererii pentru centrele de date a dezechilibrat piața componentelor, iar efectul de domino ajunge acum direct în buzunarul consumatorilor.

Pentru utilizatorul obișnuit, memoria RAM este un detaliu tehnic trecut pe fișa produsului. În realitate, ea este coloana vertebrală a oricărui dispozitiv modern. De la smartphone-uri și PC-uri până la ceasuri inteligente sau echipamente medicale, memoria stochează temporar datele și codul necesar funcționării aplicațiilor. Fără ea, tehnologia contemporană ar fi pur și simplu inutilizabilă.

Problema este că memoria, mult timp una dintre cele mai ieftine componente raportat la importanța ei, a intrat într-o spirală de scumpiri. Cererea venită din zona AI a schimbat complet regulile jocului. Centrele de date care susțin modelele de inteligență artificială au nevoie de cantități enorme de memorie, inclusiv variante avansate, cu lățime mare de bandă, greu de produs și costisitoare. Când o industrie absoarbe o parte atât de mare din producția globală, restul pieței rămâne cu resurse limitate și prețuri în creștere.

Boom-ul inteligenței artificiale nu este o tendință temporară, ci o transformare structurală. Giganții tehnologici investesc masiv în infrastructură pentru a susține aplicații de generare de conținut, analiză de date și automatizare. Companii precum Google, Microsoft sau Meta au extins agresiv capacitățile centrelor de date, iar acest lucru a crescut presiunea asupra producătorilor de cipuri.

Memoria necesară acestor sisteme este diferită de cea din produsele de larg consum, dar folosește aceleași lanțuri de aprovizionare. Rezultatul este o competiție directă între AI și electronicele destinate publicului larg. Iar AI-ul, susținut de bugete uriașe și contracte pe termen lung, câștigă de cele mai multe ori această competiție, potrivit TrendForce.

În mod tradițional, producătorii de electronice încearcă să absoarbă creșteri moderate de costuri pentru a rămâne competitivi. În 2026 însă, majorările din zona memoriei sunt prea mari pentru a fi mascate. Ponderea memoriei în costul total al unui laptop sau al unui telefon a crescut semnificativ, reducând marjele deja subțiri din electronicele de masă.

Când o componentă-cheie ajunge să reprezinte o treime sau chiar mai mult din costul de producție, transferul către prețul final devine inevitabil. Altfel spus, nu mai vorbim despre ajustări minore, ci despre schimbări structurale în prețurile gadgeturilor.

Laptopurile sunt printre cele mai afectate produse. Configurația standard a evoluat rapid: 16 GB RAM nu mai este un lux, ci un minim acceptabil pentru multitasking, aplicații profesionale și chiar uz zilnic. Această normalizare a capacităților mai mari de memorie înseamnă costuri suplimentare clare pentru producători.

În 2026, diferența de preț dintre un laptop entry-level și unul de gamă medie va fi mai pronunțată, nu neapărat din cauza procesorului sau a designului, ci din cauza memoriei și stocării. Pentru consumatori, asta se traduce printr-o alegere dificilă: fie plătesc mai mult pentru performanța de care au nevoie, fie acceptă compromisuri care vor deveni vizibile în timp.

Telefoanele mobile vor resimți poate cel mai subtil, dar și cel mai larg, impact. Creșterea costurilor de producție nu va fi uniformă. Modelele premium, produse de companii cu putere financiară mare precum Apple sau Samsung, pot absorbi o parte din șoc sau îl pot masca prin strategii de marketing și ecosisteme integrate.

În schimb, segmentul telefoanelor accesibile va fi lovit mai dur. Acolo, marjele sunt minime, iar orice scumpire a componentelor se vede aproape imediat în prețul de la raft. Este de așteptat ca unele branduri să reducă dotările – camere mai modeste, ecrane mai simple, stocare mai mică – pentru a menține prețuri atractive. Practic, consumatorul va plăti la fel sau mai mult pentru un produs ușor „subțiat” la capitolul specificații.

Efectul nu se oprește la telefoane și laptopuri. Tabletele, ceasurile inteligente și chiar gadgeturile pentru casă inteligentă folosesc memorie în cantități mai mici, dar sunt totuși dependente de aceleași lanțuri de aprovizionare. În cazul acestor produse, scumpirile vor fi adesea fragmentate: câteva zeci de lei în plus aici, o generație nouă lansată mai târziu dincolo.

Pe termen lung însă, acumularea acestor creșteri va schimba percepția asupra accesibilității tehnologiei. Dispozitivele considerate „nice to have” vor deveni mai selective, iar ciclul de înlocuire se va prelungi.

Un factor-cheie în această ecuație este reorientarea marilor producători de memorie către zona AI. Cererea constantă și profitabilă din centrele de date este mult mai atractivă decât piața volatilă a consumatorilor. Pe termen scurt, acest lucru reduce disponibilitatea pentru electronicele de larg consum și amplifică presiunea asupra prețurilor.

Chiar dacă alți producători încearcă să compenseze prin creșterea producției, constrângerile tehnologice și investițiile necesare fac ca ajustarea ofertei să fie lentă. În 2026, piața va funcționa încă sub acest stres, cu perspective de relaxare abia spre finalul anului sau chiar în 2027.

În fața scumpirilor, companiile vor adopta strategii diferite. Unele vor împinge agresiv modelele high-end, unde adaosurile pot acoperi mai ușor costurile crescute. Altele vor amâna lansări sau vor recicla platforme hardware mai vechi pentru a reduce cheltuielile de dezvoltare.

Există și varianta compromisului: produse cu performanțe mai slabe, dar prețuri aparent stabile. Pentru consumator, asta înseamnă mai multă atenție la specificații și la raportul real calitate–preț, nu doar la eticheta de cost.

În 2026, decizia de a cumpăra un gadget nou va fi mai calculată ca oricând. Mulți utilizatori vor alege să păstreze dispozitivele actuale mai mult timp, amânând upgrade-ul. Alții vor opta pentru configurații mai modeste sau pentru produse recondiționate.

Această schimbare de comportament poate tempera temporar cererea, dar nu va inversa tendința de fond. Tehnologia rămâne o necesitate, nu un moft, iar nevoia de conectivitate și performanță nu dispare.