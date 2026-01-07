Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat miercuri seara că a dispus verificări disciplinare împotriva angajaților Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, după ce mai mulți locuitori au reclamat că au apărut inconsistențe în sumele de plată afișate pentru taxele și impozitele pe 2026.

Edilul a catalogat situația drept „inacceptabilă” și a promis măsuri rapide pentru remediere. Sunt probleme mari și în alte sectoare din București și alte orașe din țară.

Problemele au fost semnalate de zeci de locuitori care au achitat integral taxele de la începutul anului, dar au descoperit ulterior că mai figurează diferențe de plată. Confuzia a apărut în special din cauza modificărilor afișate pe platforma Ghișeul.ro, unde sumele prezentate diferă uneori de la o zi la alta.

Reacțiile contribuabililor nu au întârziat să apară. Pe grupurile de Facebook dedicate cartierelor din Sectorul 2, oamenii și-au împărtășit experiențele. „La mine a crescut de la 876 la 1025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”, a scris un utilizator.

Altcineva a remarcat: „Aseară 442 lei, în seara asta 680 lei. Aștept să văd ce sumă mai apare mâine.”

Diferențele nu au fost întotdeauna uriașe; unele creșteri au fost de doar câteva zeci de lei. Cu toate acestea, pentru cei care achitaseră deja sumele inițiale, ajustările înseamnă că trebuie să se întoarcă la ghișee, generând pierdere de timp și nervi. Capturile de ecran distribuite de utilizatori arată cum, de exemplu, impozitul pe clădiri a urcat de la 402 lei la 465 lei în doar 24 de ore.

Primăria Sectorului 2 a explicat ulterior că procesul de calculare a taxelor a avut loc între 1 și 6 ianuarie, iar valorile afișate inițial pe Ghișeul.ro erau unele intermediare, corectate la finalizarea procesului. „Sumele datorate de contribuabili la bugetele locale se stabilesc prin deciziile de impunere, care sunt comunicate până la 31 martie”, au adăugat reprezentanții instituției.

Cu toate acestea, contribuabilii care aleg să aștepte termenul-limită de 31 martie pierd bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, terenuri și mașini. Această reducere se acordă doar celor care plătesc înainte de data menționată.

Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că astfel de situații apar adesea în perioadele de ajustare a impozitelor, mai ales atunci când creșterile de taxe sunt semnificative față de anul precedent. În Sectorul 2, aplicarea noilor taxe a fost marcată de mici erori de afișare, care însă au afectat percepția cetățenilor și au provocat valuri de nemulțumire pe rețelele de socializare.

Primăria susține că toate aceste erori au fost remediate și că procesul de calculare a fost finalizat, astfel încât contribuabilii nu ar trebui să mai întâlnească diferențe neașteptate. Totodată, Hopincă a promis că responsabilii vor fi sancționați conform regulamentelor interne, pentru a evita repetarea unor situații similare.

Tot scandalul a pornit după ce contribuabilii s-au confruntat cu blocaje pe platforma online Ghișeul.ro, principala modalitate de plată electronică a taxelor și impozitelor locale. În orașe precum Brașov, Suceava sau Miercurea-Ciuc, cetățenii au reclamat erori în sistemele online, dificultăți la efectuarea plăților și întârzieri în afișarea noilor valori ale impozitelor.

La Brașov, de exemplu, datele privind taxele pentru 2026 vor fi disponibile abia de luni, 12 ianuarie, iar în Miercurea-Ciuc, plata impozitelor începe oficial abia pe 15 ianuarie.

Situația a fost agravată de majorarea substanțială a impozitelor pe locuințe, terenuri și mașini, decisă recent de Guvern, ceea ce a determinat formarea de cozi încă din primele ore ale dimineții.

La București, la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 3, mulți contribuabili au reclamat că plata se putea face doar cu cardul, iar tranzacțiile au eșuat de mai multe ori. Cei care dețineau doar numerar au fost nevoiți să se deplaseze la unități poștale sau bănci partenere, pentru a achita obligațiile fiscale.

În orașele mai mici, nemulțumirile au luat forma unor proteste locale la primării, oamenii cerând claritate și soluții imediate.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a explicat că blocajele au fost cauzate de procesul anual de actualizare a taxelor și impozitelor de către unitățile administrativ-teritoriale. „La începutul fiecărui an, UAT-urile își actualizează taxele, impozitele și tipurile de plăți disponibile.

Pentru instituțiile care nu au finalizat acest proces, posibilitatea de plată online este temporar sistată”, a transmis ADR. Autoritatea a precizat că oferă suport tehnic pentru remedierea problemelor și că sistemul va reveni treptat la normal.

Chiar dacă legislația permite contribuabililor să plătească până pe 31 martie pentru a beneficia de reducerea de 10%, mulți aleg să efectueze plata imediat, ceea ce concentrează fluxurile de vizitatori și pune presiune pe sistemul digital și pe ghișeele fizice.

În București, un apartament cu trei camere din zona B avea în 2025 un impozit de 294 de lei (cu bonificație), iar în 2026 valoarea a sărit la 594 de lei, chiar cu reducerea aplicată, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 102%. Astfel de majorări au stârnit controverse și au alimentat protestele cetățenilor, în contextul în care sistemele de plată online au funcționat cu dificultate sau au generat erori.