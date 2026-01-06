Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă

În Sectorul 2, contribuabilii care au intrat în prima zi lucrătoare din an în conturile online de taxe au avut parte de o surpriză greu de explicat: unele sume afișate pentru impozitele pe proprietate s-au modificat pe parcursul aceleiași zile sau în unele cazuri chiar și de mai multe ori peste noapte. În unele cazuri, diferențele au fost atât de mari, încât oamenii au constatat că totalul aproape s-a triplat.

Fenomenul a generat frustrare, neliniște și numeroase reacții publice, mulți locuitori publicând capturi de ecran și mesaje adresate administrației locale și primarului Rareș Hopincă.

Printre primele reacții se numără mesajul unei locuitoare care a povestit că, în doar câteva ore, impozitul afișat s-a schimbat semnificativ:

„La Primaria Sectorului 2 Bucuresti și Rareș Hopincă taxele și impozitele se modifică în funcție de ora....și de stare....

dimineața impozitul pe clădire e mai mic....

seara, la culcare, s-au gândit că trebuie modificat....pentru a avea vise frumoase ... Acum vă întreb și eu....poate răspundeți, căci nu sunt singura care așteaptă răspuns...de unde și cum??? Nu accept răspunsul: "s-a greșit!", căci în acest context tensionat...doar de greșelile funcționarilor publici sau a "erorilor de software" nu avem nevoie și nu vrem sa auzim... In poze regăsiți situația de dimineață (mai puțin cu 100 lei) vs. situația de seara.... Cu stimă, Cetățean al sectorului 2”

Postarea a strâns rapid reacții, comentarii și alte exemple similare.

Un alt contribuabil susține că suma datorată s-a modificat succesiv, de trei ori, peste noapte. Mesajul său atrage atenția asupra lipsei de predictibilitate:

„IN ATENȚIA CETĂȚENILOR SECTORULUI 2

Primaria Sectorului 2 Bucuresti, Rareș Hopincă auzim “eroare de sistem” Sunt oamenii care muncesc pentru orice bănuț în parte dacă plateam 620 RON ?! Altii oamenii au platit sume colosale (mentionez ca pana in momentul de fata pentru taxe si impozite au fost efectuate încasări în valoare de 12.000.000 RON) ca să afle suprizator ca impozitul se schimba de la o zi la alta, matematica e simpla pentru cine sa stie sa aplice o formula matematica! Daca o formula e greu de pus in aplicare, iertare nu aveți ce caută acolo! Ce incredere vreti sa mai avem noi ca si cetățenii daca voi ne puneți inima la încercare ?! Respect unde mai este ?!”, a mai scris o doamnă pe Facebook.

Pentru mulți oameni, problema nu mai este doar valoarea crescută a impozitelor, ci faptul că sistemul pare instabil și imprevizibil.

Creșterile nu se văd doar în Sectorul 2, ci în întreaga Capitală și în multe alte localități. Noile obligații de plată pentru 2026 sunt generate în baza modificărilor din Codul Fiscal și a actualizărilor valorilor impozabile.

Pentru numeroase apartamente vechi, impozitele sunt chiar cu 150% mai mari față de anul 2025. Practic, dacă anul trecut cineva plătea aproximativ 200 de lei cu reducerea pentru plata anticipată, acum suma poate urca spre 500 de lei, inclusiv cu bonificația de 10%.

O parte din majorare vine din actualizarea valorilor impozabile, altă parte din indexarea cu inflația, iar eliminarea unor reduceri pentru locuințele vechi amplifică nota finală. Au crescut și valorile pentru terenuri agricole și alte categorii de proprietăți, ceea ce înseamnă costuri mai mari pe linie.

Creșterile actuale sunt doar începutul. România și-a asumat prin PNRR trecerea la un sistem în care impozitele pe proprietate vor fi calculate în funcție de valoarea de piață.

Un nou mecanism — e-Proprietatea — ar trebui să fie funcțional până la jumătatea lui 2026, iar din 1 ianuarie 2027 impozitarea pe baza valorii reale a locuințelor ar deveni regulă.

Cu alte cuvinte, dacă prețurile din piață sunt ridicate, și taxele vor urma aceeași tendință.