Economie

Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă

Comentează știrea
Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș HopincăImpozit proprietate. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În Sectorul 2, contribuabilii care au intrat în prima zi lucrătoare din an în conturile online de taxe au avut parte de o surpriză greu de explicat: unele sume afișate pentru impozitele pe proprietate s-au modificat pe parcursul aceleiași zile sau în unele cazuri chiar și de mai multe ori peste noapte. În unele cazuri, diferențele au fost atât de mari, încât oamenii au constatat că totalul aproape s-a triplat.

Fenomenul a generat frustrare, neliniște și numeroase reacții publice, mulți locuitori publicând capturi de ecran și mesaje adresate administrației locale și primarului Rareș Hopincă.

„Dimineața mai puțin, seara mai mult”. Oamenii cer explicații

Printre primele reacții se numără mesajul unei locuitoare care a povestit că, în doar câteva ore, impozitul afișat s-a schimbat semnificativ:

„La Primaria Sectorului 2 Bucuresti și Rareș Hopincă taxele și impozitele se modifică în funcție de ora....și de stare....

Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
Radar vandalizat de șoferii furioși. Aparatul aplica 8.000 de amenzi lunar
Radar vandalizat de șoferii furioși. Aparatul aplica 8.000 de amenzi lunar

  • dimineața impozitul pe clădire e mai mic....

  • seara, la culcare, s-au gândit că trebuie modificat....pentru a avea vise frumoase ... Acum vă întreb și eu....poate răspundeți, căci nu sunt singura care așteaptă răspuns...de unde și cum??? Nu accept răspunsul: "s-a greșit!", căci în acest context tensionat...doar de greșelile funcționarilor publici sau a "erorilor de software" nu avem nevoie și nu vrem sa auzim... In poze regăsiți situația de dimineață (mai puțin cu 100 lei) vs. situația de seara.... Cu stimă, Cetățean al sectorului 2”

Postarea a strâns rapid reacții, comentarii și alte exemple similare.

Impozitul din sectorul 2, recalculat de trei ori peste noapte

Un alt contribuabil susține că suma datorată s-a modificat succesiv, de trei ori, peste noapte. Mesajul său atrage atenția asupra lipsei de predictibilitate:

„IN ATENȚIA CETĂȚENILOR SECTORULUI 2

Primaria Sectorului 2 Bucuresti, Rareș Hopincă auzim “eroare de sistem” Sunt oamenii care muncesc pentru orice bănuț în parte dacă plateam 620 RON ?! Altii oamenii au platit sume colosale (mentionez ca pana in momentul de fata pentru taxe si impozite au fost efectuate încasări în valoare de 12.000.000 RON) ca să afle suprizator ca impozitul se schimba de la o zi la alta, matematica e simpla pentru cine sa stie sa aplice o formula matematica! Daca o formula e greu de pus in aplicare, iertare nu aveți ce caută acolo! Ce incredere vreti sa mai avem noi ca si cetățenii daca voi ne puneți inima la încercare ?! Respect unde mai este ?!”, a mai scris o doamnă pe Facebook.

Pentru mulți oameni, problema nu mai este doar valoarea crescută a impozitelor, ci faptul că sistemul pare instabil și imprevizibil.

Impozit sectorul 2 modificat

Impozit sectorul 2 modificat. Sursă foto: Facebook

De ce cresc impozitele atât de mult

Creșterile nu se văd doar în Sectorul 2, ci în întreaga Capitală și în multe alte localități. Noile obligații de plată pentru 2026 sunt generate în baza modificărilor din Codul Fiscal și a actualizărilor valorilor impozabile.

Pentru numeroase apartamente vechi, impozitele sunt chiar cu 150% mai mari față de anul 2025. Practic, dacă anul trecut cineva plătea aproximativ 200 de lei cu reducerea pentru plata anticipată, acum suma poate urca spre 500 de lei, inclusiv cu bonificația de 10%.

O parte din majorare vine din actualizarea valorilor impozabile, altă parte din indexarea cu inflația, iar eliminarea unor reduceri pentru locuințele vechi amplifică nota finală. Au crescut și valorile pentru terenuri agricole și alte categorii de proprietăți, ceea ce înseamnă costuri mai mari pe linie.

Urmează impozitare la valoarea de piață

Creșterile actuale sunt doar începutul. România și-a asumat prin PNRR trecerea la un sistem în care impozitele pe proprietate vor fi calculate în funcție de valoarea de piață.

Un nou mecanism — e-Proprietatea — ar trebui să fie funcțional până la jumătatea lui 2026, iar din 1 ianuarie 2027 impozitarea pe baza valorii reale a locuințelor ar deveni regulă.

Cu alte cuvinte, dacă prețurile din piață sunt ridicate, și taxele vor urma aceeași tendință.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

2 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    6 ianuarie 2026 la 10:27

    PLATITI PROSTANILOR... SA VA IASA PE OCHI!

  2. Stoicu Camy spune:
    6 ianuarie 2026 la 10:38

    Faceti cozi sa le dati bani unor analfabeti ca asta ati ales, boilor!

Stiri calde

10:38 - Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
10:29 - Stephen Miller: Statele Unite controlează acum Venezuela. Ce înseamnă asta pentru Maduro
10:18 - Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă
10:06 - Radar vandalizat de șoferii furioși. Aparatul aplica 8.000 de amenzi lunar
09:56 - Rețelele sociale pot prezice șomajul înainte statisticilor. Studiu neașteptat
09:47 - Luptele în Pokrovsk se intensifică. Armata Ucrainei raportează pierderi semnificative ale forțelor ruse

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale