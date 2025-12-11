Rareș Hopincă anunță cofinanțarea noului stadion Dinamo și deschiderea unui parc sportiv de 20 de hectare pentru comunitate

Rareș Hopincă anunță că Sectorul 2 cofinanțează noul stadion Dinamo și va deschide un parc sportiv de 20 de hectare pentru comunitate. Proiectul include investiții majore, acces gratuit pentru elevi și dezvoltări sportive ample.

Rareș Hopincă a anunțat printr-o postare oficială că Sectorul 2 se pregătește să devină unul dintre principalii actori ai modernizării infrastructurii sportive din București. Mesajul, care însoțește detaliile tehnice pe care administrația locală le supune votului în Consiliul Local, explică întregul mecanism financiar și comunitar prin care zona Dinamo va intra într-o etapă de reconstrucție majoră.

Proiectul include atât cofinanțarea unei noi arene multifuncționale, cât și transformarea unui teren extins de 20 de hectare într-un spațiu sportiv accesibil publicului.

„Cofinanțăm noua Arenă Multifuncțională Dinamo și deschidem comunității un parc sportiv de 20 de hectare în centrul Capitalei”, a transmis primarul Sectorului 2.

Oficialul local descrie în detaliu pașii care vor fi supuși votului în Consiliul Local pe 16 decembrie 2025. În postare, el afirmă clar: „Cel mai important proiect de infrastructură sportivă din Sectorul 2 poate începe.

În ședința Consiliului Local din 16 decembrie 2025 supunem la vot două proiecte esențiale”. Primul vizează contribuția financiară la arena modernă pe care Clubul Sportiv Dinamo o pregătește în colaborare cu autoritățile centrale.

Hopincă a detaliat: „1. Cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo. Sectorul 2 contribuie cu aproximativ 25 de milioane de euro, eşalonat pe trei ani. Până la finalul lui 2027 vom aloca peste 80 de milioane de lei, astfel încât lucrările să se desfăşoare în ritmul solicitat de Guvernul României și să evităm orice blocaj financiar. Implicarea Sectorului 2 este decisivă pentru realizarea proiectului. După patru luni de analiză și discuții tehnice cu CS Dinamo, am construit o formulă de colaborare care acoperă atât investiția, cât și utilizarea eficientă a viitoarei infrastructuri”.

Al doilea proiect major anunțat de Hopincă vizează crearea unui parc sportiv de aproape 20 de hectare.

„2. Deschiderea Parcului Sportiv Dinamo-20 ha pentru comunitate”. Amenajarea acestui spațiu marchează o schimbare structurală în accesul public la infrastructură sportivă din centrul Bucureștiului.

Hopincă explică modul în care spațiul va fi pus în valoare:

„Odată cu dezvoltarea arenei, vom deschide publicului un parc sportiv de aproape 20 ha, care va include: pistă de alergare de 2 km, la standardele internaționale; zone pentru sport de masă și antrenament, atât pentru copii, cât și pentru seniori; zone de relaxare și petrecere a timpului liber; reamenajarea și extinderea spațiilor verzi”.

Hopincă descrie și o componentă socială esențială a proiectului: accesul extins pentru elevi la activități sportive și educative.

„De asemenea, prin noul protocol cu Dinamo, elevii din Sectorul 2 vor avea acces gratuit la: până la 30% din bilete la competițiile sportive organizate de club (fotbal, handbal, volei, baschet etc.); tabere sportive de vară; sesiuni dedicate de inițiere și pregătire sportivă; competiții între școli; vizite educative și acces la Muzeul Sportiv Dinamo; activități dedicate în cadrul programelor ‘Săptămâna Altfel’ și ‘Săptămâna Verde’; traininguri pentru profesorii de educație fizică din Sectorul 2”.

Obiectivul general este formulat explicit: „Obiectivul este crearea unui centru sportiv deschis, funcțional și integrat în viața comunității, utilizat zilnic de un număr cât mai mare de oameni”. În esență, zona va deveni un spațiu în care sportul se intersectează cu educația, iar resursele clubului Dinamo vor fi utilizate în mod semnificativ de comunitatea Sectorului 2.

Postarea se încheie cu reafirmarea implicării locale în proiectele majore: „Prin acest demers, Sectorul 2 devine un actor important în modernizarea infrastructurii sportive a Capitalei. Continuăm, în paralel, proiecte majore precum noul Patinoar Mihai Flamaropol, realizat împreună cu PMB, și cele patru săli de sport multifuncționale destinate școlilor din sector”.