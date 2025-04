Sport S-a semnat contractul pentru noul stadion Dinamo. Investiție majoră făcută de Guvernul României







Pe 16 aprilie 2025, Guvernul României a oficializat semnarea contractului pentru construcția noului stadion Dinamo. Evenimentul a avut loc în prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului dezvoltării, Cseke Attila. S-a marcat, astfel, un moment istoric pentru clubul bucureștean.

Noua arenă multifuncțională va avea o capacitate de 25.000 de locuri. Va beneficia de facilități moderne, inclusiv spații de cazare și cantină pentru sportivi. Dar și săli de antrenament pentru mai multe discipline, un centru de recuperare și un spațiu expozițional.

Proiectul noului stadion Dinamo, împărțit în trei etape

Conform detaliilor oficiale, contractul are o durată de 92 de luni. Proiectul va fi împărțit astfel: 7 luni pentru proiectare, 25 de luni pentru execuția propriu-zisă și 60 de luni pentru garanția lucrărilor.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, cu ocazia semnării, că stadionul Dinamo nu va fi doar o arenă sportivă, ci un „hub urban de dezvoltare”, menit să contribuie la revitalizarea unei întregi zone din Capitală.

„Este un pas necesar pentru dezvoltarea sportului românesc. În același timp, vorbim despre o investiție care va da un nou suflu economic unei părți importante din București. Suporterii merită această arenă, iar Dinamo merită să joace din nou acasă, pe un stadion demn de istoria sa”, a subliniat șeful Executivului.

Stadionul Dinamo se dorește a fi un exemplu pentru constructori

Ministrul Cseke Attila a completat că proiectul va reprezenta un model de bună practică în domeniul infrastructurii sportive: „Suntem convinși că acest stadion va deveni un simbol al sportului românesc modern. Sportivii vor avea condiții excelente de pregătire, iar suporterii o experiență de nivel european.”

Clubul Dinamo a transmis un comunicat plin de emoție în urma semnării contractului: „Visul nostru devine realitate. Ani întregi am sperat, am așteptat, am luptat. Acum putem spune, cu lacrimi în ochi și inima plină: soarele iese și pe strada noastră. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această luptă. Viitorul începe acum, iar Dinamo va avea, în sfârșit, un cămin pe măsura tradiției și pasiunii pe care o inspiră.”

Dinamo o să aibă un stadion nou în trei ani

Potrivit surselor guvernamentale, lucrările ar urma să înceapă în cursul acestui an, iar dacă ritmul se va respecta conform graficului, Dinamo ar putea reveni pe propriul stadion în aproximativ trei ani.

Investiția în stadionul Dinamo face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților, care include modernizarea infrastructurii sportive la nivel național. În acest context, arena din „Ștefan cel Mare” este văzută ca un punct de referință în reconstrucția fotbalului românesc.