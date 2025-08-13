De azi, Clujul interzice, oficial, fumatul în stațiile de autobuz, parcuri și baze sportive!

Autoritățile locale au amenajat spații special dedicate fumătorilor Aceste locuri sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii. Și să prevină poluarea mediului.Până în prezent s-au montat tăblițe în: Parcul Central, Baza Sportivă La Terenuri, Baza Sportivă Gheorgheni, Parcul I.L. Caragiale, Parcul Între Lacuri/Tulcea, Detunata, Slănic și Malurile Someșului. În cursul zilei de azi, 13 august, se vor monta în toate parcurile.

Primarul Boc, adept al unei vieți sănătoase a explicat că nu există un nivel sigur de expunere la tutun. Nici măcar în aer liber. ceasta în contextul în care fumatul pasiv ucide. Prin această decizie, municipalitatea clujeană își propune să protejeze sănătatea cetățenilor și să contribuie la un mediu urban mai sănătos și mai prietenos cu toți locuitorii."În România, 30% din populația țării fumează. Cu mult peste media UE de 23%. Iar România este unul dintre puținele state membre ale UE în care procentul fumătorilor este în creștere accelerată".Acesta e unul dintre argumentele prezentate în nota de fundamentare a hotarârii de consiliu.