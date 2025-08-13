Social

De azi, Clujul interzice, oficial, fumatul în stațiile de autobuz, parcuri și baze sportive!

De azi, Clujul interzice, oficial, fumatul în stațiile de autobuz, parcuri și baze sportive!Sursa foto: facebook/Emil Boc
Începând de azi, în Cluj-Napoca fumatul e interzis, oficial,  în stațiile de transport în comun, parcurile publice din municipiul Cluj-Napoca,în  bazele sportive aflate în proprietatea publică a orașului. Cei care nu respectă hotarârea de consiliu local din luna mai iau amenzi între 100 la 500 lei.

Aglomerație Cluj

Sursa foto: arhiva EVZ

Care sunt locurile unde se poate fuma. Clujul respiră mai curat!

Singurele excepții vor fi evenimentele în aer liber aprobate oficial, unde organizatorii trebuie să asigure zone special delimitate pentru fumători. Măsura vine după ce și alte orașe europene au interzis fumatul. De exemplu, Milano a interzis fumatul în spațiile exterioare de la 1 ianuarie 2025.

"Clujul respiră mai curat! De astăzi fumatul este interzis în stațiile de transport în comun, în parcurile și în bazele sportive din oraș! Dragi clujeni, în această primăvară a fost aprobat proiectul de hotărâre privind interzicerea fumatului și a altor mijloace alternative de fumat în stațiile de transport public, respectiv în parcurile și bazele sportive publice din Cluj-Napoca. Cei care nu vor respecta legea, vor fi primi o amendă între 100 la 500 lei. Această inițiativă este despre respect și despre sănătatea fiecăruia dintre noi!", a anunțat  pe facebook, primarul Clujului, Emil Boc. 

România,  unul dintre puținele state membre ale UE în care procentul fumătorilor este în creștere accelerată

Autoritățile locale au amenajat spații special dedicate fumătorilor Aceste locuri sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii. Și să prevină poluarea mediului.Până în prezent s-au montat tăblițe în: Parcul Central, Baza Sportivă La Terenuri, Baza Sportivă Gheorgheni, Parcul I.L. Caragiale, Parcul Între Lacuri/Tulcea, Detunata, Slănic și Malurile Someșului. În cursul zilei de azi, 13 august, se vor monta în toate parcurile.

fumat

Fumat. Sursa foto Pixabay

Primarul Boc, adept al unei vieți sănătoase a explicat că nu  există un nivel sigur de expunere la tutun. Nici măcar în aer liber.  ceasta în contextul în care fumatul pasiv ucide. Prin această decizie, municipalitatea clujeană își propune să protejeze sănătatea cetățenilor și să contribuie la un mediu urban mai sănătos și mai prietenos cu toți locuitorii."În România, 30% din populația țării fumează. Cu mult peste media UE de 23%. Iar România este unul dintre puținele state membre ale UE în care procentul fumătorilor este în creștere accelerată".Acesta e unul dintre argumentele prezentate în nota de fundamentare a hotarârii de consiliu.

