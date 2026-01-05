Ghiseul.ro a cedat sub avalanșa de plăți. „S-a format coadă la ghișeul virtual”

Platforma Ghiseul.ro a început noul an cu probleme serioase de funcționare. În timp ce zeci de mii de români au încercat simultan să-și achite impozitele, aplicația a început să meargă greu în dimineața zilei de luni, 5 ianuarie, iar în unele momente nu a mai răspuns deloc. În locul paginii de plată, utilizatorii au văzut mesajul: „S-a format coadă la ghișeul virtual. Te rugăm să încerci mai târziu”. Nici site-ul nu a putut fi accesat timp de câteva minute, din cauza problemelor la servere.

Situația amintește de aglomerația de la ghișeele fizice, doar că, de data aceasta, coada s-a mutat în mediul online, exact acolo unde digitalizarea ar fi trebuit să simplifice lucrurile.

Valul de accesări nu este întâmplător. Anul 2026 aduce o serie de majorări importante la impozitele locale, iar mulți români au vrut să afle rapid cât au de plată și să-și achite obligațiile încă din primele zile ale anului.

În medie, impozitele pe clădiri, terenuri și autoturisme cresc cu aproximativ 80%, măsură care a împins numeroși contribuabili să intre pe platformă imediat ce plățile au fost deschise.

Una dintre cele mai sensibile schimbări îi privește pe proprietarii de locuințe. Noile grile din Codul fiscal măresc valorile impozabile atât la oraș, cât și la sat. În plus, dispar facilitățile acordate până acum imobilelor construite înainte de 1990, astfel că și proprietarii de case vechi vor scoate mai mulți bani din buzunar.

Impozitul rămâne calculat în funcție de suprafață, valoarea impozabilă și cota stabilită de fiecare primărie. Pentru clădirile considerate de mare valoare — cele care depășesc 2,5 milioane de lei — se aplică și „taxa pe lux” de 0,9%, dar doar pentru suma care trece peste acest prag.

Tot de la 1 ianuarie cresc și impozitele pe terenuri, în special pentru terenurile intravilane. Există însă și excepții: terenurile din domeniul public, cele ale cultelor, școlilor sau parcurilor industriale rămân scutite.

Pentru construcțiile agricole — sere, solarii, silozuri sau depozite — impozitarea a fost amânată. Pe tot parcursul anului 2026, fermierii beneficiază de scutire totală.

Dacă până acum multe primării scuteau mașinile electrice de impozit, în 2026 a fost introdus un impozit fix: 40 de lei pe an. În același timp, cresc și taxele pentru autoturismele clasice, ca parte a pachetului general de majorări.

Toate aceste modificări au transformat începutul de an într-un adevărat „test de stres” pentru Ghiseul.ro. Platforma a fost copleșită de numărul mare de accesări, iar mesajul „S-a format coadă la ghișeul virtual” a devenit, pentru mulți contribuabili, prima experiență a anului cu administrația digitală. Rămâne de văzut dacă, pe măsură ce traficul se stabilizează, sistemul va reuși să funcționeze fluent — sau dacă românii vor continua să „stea la coadă” inclusiv atunci când plătesc online.