Gheorghe Piperea atacă în instanță taxele impuse de Ilie Bolojan. Șir de critici la adresa actualei guvernări

Noile taxe impuse de Ilie Bolojan la finalul anului 2025 vor ajunge în instanță, judecătorii urmând să decidă legalitatea acestora. Avocatul și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, anunță că va iniția două procese colective împotriva celor mai recente taxe adoptate de executivul Bolojan.

„Chiar dacă e duminică și mulți încă nu s-au dezmeticit încă din petrecerile de Sărbători, anunț acum și aici că pregătesc două tipuri de procese colective contra noilor taxe pe proprietate:

(i) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe proprietari, atât persoane fizice, cât și IMM-uri și fermieri; (ii) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe consilierii locali și pe primarii care nu sunt de acord cu taxele bolojaniene”, a anunțat europarlamentarul pe Facebook.

Gheorghe Piperea anunță că schițele celor două acțiuni și grupurile de susținători vor fi finalizate până luni, 12 ianuarie.

„Schițele celor 2 acțiuni și grupurile vor fi gata până luni, pe 12 ianuarie. Este grabă pentru că: (i) există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european și Constituției; (ii) există entuziaști sau naivi care de-abia așteaptă să se pună la cozi ca să plătească aceste noi taxe, sub impactul iluziei că li se va da o reducere de 50%. Odată făcuți acești pași, există riscul ca noile taxe să devină ireversibile. Deci, trebuie ca hotărârile de majorare să fie urgent suspendate în justiție”, a afirmă Piperea.

De la 1 ianuarie 2026, Guvernul a aplicat un nou val de majorări de accize pentru băuturi alcoolice, țigarete și carburanți, a doua rundă de creșteri în doar șase luni, după ajustările intrate în vigoare în vara lui 2025, conform Codului Fiscal și nivelurilor publicate de autorități.

Accizele la alcool Bere: 5,83 lei/hl/grad Plato, de la 5,30 lei Vinuri liniștite: 11 lei/hl, de la 10 lei/hl Vinuri spumoase: 83,81 lei/hl, de la 76,19 lei/hl Alcool etilic: 5.848,49 lei/hl alcool pur, de la 5.316,81 lei/hl Pentru micile distilerii: 2.924,23 lei/hl alcool pur, de la 2.658,39 lei/hl

Accizele la carburanți Benzină cu plumb: 3.598,98 lei/1.000 litri, de la 3.271,80 lei Benzină fără plumb: 3.059,80 lei/1.000 litri, de la 2.781,64 lei Motorină: 2.804,29 lei/1.000 litri, de la 2.549,35 lei

Efectul direct al accizelor a fost de circa 33 bani/l la benzină și 30 bani/l la motorină, adică aproximativ 15–16 lei în plus la un plin de 50 de litri. În București, benzina standard se vindea între 7,25 și 7,33 lei/l, iar motorina între 7,46 și 7,53 lei/l. Taxele (accize și TVA) reprezentau deja circa 55% din prețul benzinei și aproape jumătate din cel al motorinei, principalul factor al scumpirii.

Creșterile au venit într-un calendar fiscal în două etape, prima aplicată în august 2025 și a doua la 1 ianuarie 2026, măsuri justificate prin nevoia de venituri bugetare și aliniere la cerințe europene.

Accizele pentru țigarete au urcat la 718,97 lei/1.000 țigarete (față de 687,97 lei în 2025). Cresc și pentru lichidele pentru țigări electronice și pouch-uri cu nicotină, precum și pentru băuturile nealcoolice cu zahăr, până la 48,4 lei/hl (5–8 g/100 ml) și 72,6 lei/hl (peste 8 g/100 ml).

De la 1 ianuarie 2026 au fost majorate și impozitele locale prin indexare cu inflația și creșterea bazei impozabile pentru anumite clădiri și terenuri. În București, valoarea impozabilă pentru unele clădiri rezidențiale a urcat de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp. Totodată, a fost introdusă o taxă suplimentară de 0,9% pentru clădiri rezidențiale ce depășesc 2.500.000 lei și autoturisme peste 375.000 lei.

De la 1 ianuarie 2026, s-a aplicat și o taxă fixă de 25 lei pentru coletele cu valoare sub 150 euro provenite din afara UE, iar tarifele reglementate de transport și distribuție a energiei electrice au fost actualizate, ceea ce a dus la facturi ușor mai mari în unele zone.