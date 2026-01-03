Politica

Cum explică Ilie Bolojan dublarea impozitelor: La toate persoanele fizice au crescut

Cum explică Ilie Bolojan dublarea impozitelor: La toate persoanele fizice au crescutIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, începând cu 1 ianuarie, impozitele pentru toate persoanele fizice au crescut, măsură pe care o consideră necesară pentru finanțarea proiectelor locale. Potrivit acestuia, banii proveniți din taxele pe proprietate ajung în bugetele primăriilor și sunt folosiți pentru îmbunătățirea serviciilor publice. Bolojan a recunoscut că, personal, nu are instalată aplicația ghișeul.ro.

Ilie Bolojan: „La toate persoanele fizice au crescut impozitele”

Întrebat dacă utilizează platforma online pentru plata taxelor, premierul a spus că nu și-a achitat încă impozitele pentru acest an. Pentru început, el a precizat că nu are aplicația, după care a detaliat situația:

„Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. (...) Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie”.

Ghiseul.ro

Ghiseul.ro. Sursă foto: Captură foto

De ce a luat Guvernul această măsură

După această afirmație, Bolojan a explicat motivul măsurii și rolul pe care îl au aceste încasări în bugetele locale:

„De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei. Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe”, a mai precizat premierul în cadrul interviului.

De ce nu mai pot fi transferați bani de la bugetul de stat

Ulterior, premierul a explicat că Guvernul nu mai are posibilitatea de a transfera sume consistente către autoritățile locale, din cauza problemelor bugetare. În acest context, el a arătat că noile impozite sunt menite să susțină proiectele deja începute.

Bolojan a detaliat situația financiară și modul în care vor fi acoperite investițiile:

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem.”

După această explicație, premierul a legat măsura de lucrările aflate în desfășurare în toată țara:

„Ştiind că nu mai avem aceşti bani să-i dăm pentru autorităţile locale, dar avem proiecte începute în fiecare localitate din România, din bugetele de stat, de la drumuri care se asfaltează, de la şcoli care se repară şi aşa mai departe, care sunt finanţate în cea mai mare parte de la bugetele stat, altele sunt şi din bugetele locale, mai ales în reşedinţele de judeţ care au putere financiară mult mai mare, neputând să transferăm sumele la valoarea pe care am transferat-o până acum, practic pentru a continua aceste investiţii, ele vor fi finanţate din această plată suplimentară, care înseamnă condiţii mai bune pentru oameni”.

