Telefonul Razr Fold, primul telefon pliabil al companiei Motorola, prezentat la CES 2026

Telefonul Razr Fold, primul telefon pliabil al companiei Motorola, prezentat la CES 2026Sursă foto: X.com
Motorola a dezvăluit la CES 2026, unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie din lume, telefonul Razr Fold, un smartphone pliabil „stil carte” echipat cu un ecran principal de 8,1 inch și rezoluție 2K.

Motorola Razr Fold vine cu ecrane multiple și un sistem foto avansat

Noul smartphone pliabil dispune de un ecran principal de 8,1 inch cu rezoluție 2K, care se reduce la 6,6 inch când dispozitivul este pliat.

Sistemul foto al telefonului  include trei camere de 50MP, principală, ultra-wide și tele cu zoom optic 3X, și două camere pentru selfie, de 20MP și respectiv 32 MP.

Ce culori va avea noul telefon Motorola

Motorola a dezvăluit că Razr Fold va fi disponibil în culorile Pantone Blackened Blue și Pantone Lily White. Dispozitivul va include, de asemenea, funcții de inteligență artificială și suport pentru Stylus, extinzând capacitățile sale în utilizarea zilnică.

Motorola

Motorola. Sursa foto: Instagram

Producătorul nu a oferit informații complete despre specificațiile noului smartphone, astfel că dimensiunile, tipul de cip sau memoria disponibilă rămân necunoscute. De asemenea, nu a fost comunicată încă data exactă de lansare sau prețul dispozitivului, lăsând detalii esențiale neconfirmate pentru moment.

Motorola lansează flagship-ul Signature cu specificații de top la CES 2026

Motorola Signature, noul smartphone premium al companiei, a fost prezentat pe 6 ianuarie, la CES Las Vegas. Dispozitivul are un ecran AMOLED de 6,8 inci, rezoluție 2780 x 1264 pixeli, rată de refresh de până la 165Hz, luminozitate de până la 6200 nits și protecție Corning Gorilla Glass Victus 2, fiind echipat cu procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 sau 16 GB RAM LPDDR5X și stocare de 256 GB, 512 GB sau 1 TB UFS 4.1.

Smartphone-ul include cameră triplă cu senzor wide Sony LYTIA 828 de 50 MP cu OIS, senzor ultrawide de 50 MP și telephoto periscop Sony LYTIA 600 cu OIS și zoom optic 3x, cameră frontală de 50 MP Sony LYTIA 500, baterie de 5200 mAh cu încărcare rapidă 90W pe fir, wireless 50W și reverse 10W, certificări IP68, IP69 și MIL-STD 810H, suport pentru stylus și rulează Android 16 cu promisiunea a șapte ani de actualizări majore și de securitate.

 

