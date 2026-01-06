Iphone 18 ar putea să nu fie lansat în 2026. Apple își schimbă strategia

Apple a anunțat că pregătește o schimbare majoră în strategia de lansare a noilor modele de iPhone, ceea ce ar putea aduce debutul iPhone 18 în primăvara anului viitor.

Apple va schimba strategia de lansare a noilor iPhone-uri, urmând ca doar cele mai scumpe modele să fie prezentate în toamnă. Restul dispozitivelor vor fi lansate abia în primăvara anului viitor.

Cele două versiuni Pro, alături de primul iPhone pliabil care va fi lansat de Apple, sunt aşteptate să fie prezentate oficial în septembrie, anul acesta. Acestea vor ajunge pe piaţă la câteva săptămâni după prezentare.

În primăvara următoare, Apple va lansa iPhone 18, versiunea de bază a noului model, împreună cu iPhone 18e, cel mai accesibil smartphone din gamă, și a doua versiune de iPhone Air, completând astfel portofoliul companiei pentru începutul anului viitor. Această strategie marchează o schimbare clară față de calendarul obișnuit al lansărilor, separând modelele de top, prezentate în toamnă, de celelalte dispozitive, care vor ajunge pe piață câteva luni mai târziu.

În urma acestei schimbări, iPhone 17 va rămâne cel mai nou model de bază disponibil pe piață pentru mai mult de 18 luni, spre deosebire de ritmul anterior de 12 luni între generații. Aceasta va oferi utilizatorilor timp suplimentar pentru a achiziționa modelul existent, în timp ce Apple pregătește trecerea către noile versiuni mai accesibile.

Anul 2026 va marca primul an de la debutul smartphone-urilor Apple în care compania nu va introduce pe piaţă un model de bază al unei serii noi. Această decizie vine după ce Apple şi-a extins considerabil portofoliul de dispozitive în ultimii ani, adăugând modele Pro, Air şi entry-level pentru a acoperi diverse segmente de consumatori.

Prin această abordare, Apple urmăreşte să obţină un profit mai uniform pe parcursul anului, în loc ca veniturile să fie concentrate exclusiv în ultima parte a anului, aşa cum s-a întâmplat în trecut. Separarea lansărilor între toamnă şi primăvară ar putea permite companiei să maximizeze vânzările pe întreaga perioadă, să reducă presiunea asupra producţiei şi să gestioneze mai bine stocurile.