Apple își schimbă strategia de lansare. Ce se întâmplă cu iPhone 18 și Pro

Apple ar putea schimba din nou calendarul și strategia de lansare pentru viitoarele salesmartphone-uri. Potrivit informațiilor apărute recent din surse apropiate industriei, iPhone 18 ar urma să fie prezentat la începutul anului 2027, o abatere notabilă de la tradiționala lansare din toamnă, informează techradar.com.

Fanii Apple ar putea fi surprinși de modificările planificate pentru lansarea viitoarelor modele de iPhone. Conform unor noi informații, iPhone 18 ar putea debuta abia în primele luni ale anului 2027.

Vestea a fost dată de MacRumors și spune că producția în masă a iPhone 18 este programată să înceapă după modelele iPhone 18 Pro, ceea ce sugerează că lansarea sa va fi întârziată până anul viitor.

Dacă aceste informații se confirmă, fanii vor vedea în septembrie 2026 modelele iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max și, posibil, iPhone Air 2, conform tradiției Apple de a lansa noile telefoane toamna. În schimb, iPhone 18 ar urma să fie disponibil abia în 2027.

De asemenea, sunt așteptate și modelele iPhone 17e și iPhone 18e, care ar putea fi lansate în primăvara anilor 2026 și 2027, cel mai probabil în luna martie în SUA. Această schimbare de calendar ar putea fi o strategie a Apple de a crește vânzările și de a diversifica ritmul lansărilor.

În centrul atenției se află și varianta de top, iPhone 18 Pro, despre care circulă informații privind posibile ajustări semnificative de design și funcționalitate. Scopul acestor schimbări ar fi să evidențieze mai clar diferențele dintre modelul Pro și modelele standard, dar și să integreze tehnologii încă în fază experimentală.

Totuși, potrivit acelorași surse, modificările exterioare ale iPhone 18 Pro nu ar urma să fie la fel de spectaculoase precum anticipau mulți. De exemplu, s-a speculat despre introducerea unei camere selfie sub ecran pentru modelele Pro, însă acest lucru se pare că nu va fi implementat.

Dacă producția iPhone 18 Pro și Pro Max a început deja, zvonurile sugerează că designul va suferi doar ajustări minore. Este de menționat că și iPhone 17 Pro și Pro Max au beneficiat de o actualizare estetică considerabilă la momentul lansării.

Viitoarele modele Apple iPhone 18 ar putea aduce modificări semnificative în designul și performanța lor. Conform informațiilor disponibile, butonul de control al camerei ar putea fi simplificat, eliminând senzorul capacitiv pentru a reduce costurile.

Modelul standard iPhone 18 ar putea beneficia și de o memorie RAM de 12 GB, susținută de cipul A20 construit pe arhitectura TSMC de 2 nm, însă alte detalii despre specificații rămân deocamdată neclare.

Mai mult, se spune că modelele iPhone 18 Pro promit inovații mai ambițioase. Se așteaptă ca acestea să fie echipate cu cipul A20 Pro și să integreze tehnologia Face ID sub ecran, alături de o lentilă cu diafragmă variabilă și un senzor de imagine cu trei straturi, produs de Samsung.

În plus, Apple ar putea lansa împreună cu aceste modele modemul său C2 de generație următoare, personalizat, consolidând astfel experiența de conectivitate a noilor telefoane.