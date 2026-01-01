Rețelele sociale vor fi interzise copiilor sub 15 ani și în Europa. Prima țară care vrea să adopte modelul australian

Franța se pregătește să adopte o măsură fără precedent la nivel european: accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale ar putea fi blocat. Executivul francez propune ca interdicția să intre în vigoare odată cu începutul anului școlar 2026, potrivit unui proiect de lege transmis Parlamentului spre dezbatere, după ce a fost consultat de AFP.

Documentul legislativ stabilește, în esență, că platformele de socializare nu vor mai putea fi folosite de copiii sub 15 ani.

Proiectul, alcătuit din două articole, prevede interdicţia ca platformele online să „furnizeze… un serviciu de reţea socială online către minorii sub 15 ani” începând cu data de 1 septembrie 2026.

Executivul de la Paris își explică inițiativa prin riscurile tot mai des asociate utilizării îndelungate a dispozitivelor digitale de către tineri. „Numeroase studii şi rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenţi”, se arată în document, fiind menționate „expunerea la conţinuturi nepotrivite”, „hărţuirea cibernetică” şi „alterări ale somnului”.

Primul articol al legii este încadrat în Legea pentru Încrederea în Economia Digitală și atribuie Autorităţii franceze de reglementare a comunicaţiei audiovizuale şi digitale (ARCOM) responsabilitatea de a controla respectarea interdicției.

În al doilea articol, documentul propus de Guvernul Franţei prevede extinderea interdicţiei privind folosirea telefoanelor mobile și la nivelul liceelor. Măsura ar urma să continue regulile deja existente în grădiniţe şi şcoli gimnaziale, introduse prin legea din 2018, deși aplicarea lor nu este întotdeauna respectată în practică.

Potrivit președintelui Emmanuel Macron, proiectul legislativ ar urma să ajungă în dezbatere parlamentară „din ianuarie”.

La 19 decembrie, ministrul delegat pentru Inteligență Artificială și Digital, Anne Le Henanff, a susținut într-un interviu acordat publicației Le Parisien că documentul este „scurt şi compatibil cu dreptul european, în principal cu Reglementarea DSA (Digital Services Act)”.

În plus, legea privind așa-numitul „majorat digital” la 15 ani, promulgată în iulie 2023, nu a ajuns să fie aplicată, fiind blocată la nivel european.

Inițiativa actuală a Guvernului francez se înscrie într-un cadru mai amplu de proiecte legislative care stabilesc limite de vârstă pentru accesul la platformele sociale. Recent, Senatul a aprobat un text ce urmărește reducerea expunerii copiilor la ecrane, incluzând obligația ca adolescenții între 13 și 16 ani să aibă acordul părinților pentru a-și crea conturi pe rețelele de socializare.