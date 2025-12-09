India devine pol strategic pentru Microsoft. Compania anunță o investiție uriașă în inteligența artificială

Microsoft își consolidează prezența în Asia printr-o investiție uriașă în India, anunțată după o întâlnire oficială la New Delhi cu premierul Narendra Modi, marcând astfel un nou pas în competiția globală pentru leadership în domeniul inteligenței artificiale, potrivit AFP.

Compania americană va aloca 17,5 miliarde de dolari pentru proiecte strategice în India, sumă prezentată de directorul general Satya Nadella drept „cea mai mare investiţie a noastră de până acum în Asia”. Mesajul a fost transmis marți pe platforma X, potrivit sursei citate. Nadella a explicat că fondurile vor sprijini „construirea infrastructurii suverane, a competenţelor şi a capacităţilor necesare pentru un viitor în care inteligenţa artificială este prioritatea Indiei”, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Anunțul vine după o discuție oficială cu premierul Narendra Modi, căruia Nadella i-a mulțumit pentru „o conversaţie fructuoasă cu privire la oportunităţile pe care le oferă inteligenţa artificială în India”. Microsoft confirmase deja în acest an un alt plan de investiții, în valoare de trei miliarde de dolari, dedicat tehnologiilor AI și infrastructurii cloud pe parcursul următorilor doi ani.

Tot mai multe companii multinaționale își intensifică investițiile în India, cea mai populată țară din lume și a cincea economie mondială, care ar urma să depășească 900 de milioane de utilizatori de internet până la finalul anului. Inteligența artificială este un domeniu de interes major. Startup-ul american Anthropic a anunțat în octombrie deschiderea unui birou în India, moment în care CEO-ul Dario Amodei s-a întâlnit și el cu premierul Modi.

De asemenea, Google a comunicat tot în octombrie o investiție de 15 miliarde de dolari pentru următorii cinci ani, incluzând construcția unui centru de date de mari dimensiuni și a unui hub de AI pe teritoriul țării. OpenAI a informat că va inaugura în curând un birou în India, Sam Altman declarând că utilizarea ChatGPT în această țară s-a multiplicat de patru ori în ultimul an.

Perplexity, o companie de inteligență artificială, a anunțat la rândul său în iulie un parteneriat amplu cu operatorul indian Airtel, urmând să ofere celor 360 de milioane de clienți un abonament gratuit de un an la Perplexity Pro.

În timp ce India încearcă să devină un nod global al tehnologiei și inteligenței artificiale, autoritățile intensifică în paralel reglementările digitale. Potrivit unor informații apărute recent în presă, oficialii pregătesc măsuri prin care producătorii de smartphone-uri ar putea fi obligați să permită urmărirea prin satelit a locației dispozitivelor, fără ca această funcție să poată fi dezactivată de utilizatori. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează însă că astfel de practici pot crea riscuri grave privind protecția vieții private.