International

India devine pol strategic pentru Microsoft. Compania anunță o investiție uriașă în inteligența artificială

Comentează știrea
India devine pol strategic pentru Microsoft. Compania anunță o investiție uriașă în inteligența artificialăMicrosoft. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Microsoft își consolidează prezența în Asia printr-o investiție uriașă în India, anunțată după o întâlnire oficială la New Delhi cu premierul Narendra Modi, marcând astfel un nou pas în competiția globală pentru leadership în domeniul inteligenței artificiale, potrivit AFP.

India devine pol strategic pentru Microsoft

Compania americană va aloca 17,5 miliarde de dolari pentru proiecte strategice în India, sumă prezentată de directorul general Satya Nadella drept „cea mai mare investiţie a noastră de până acum în Asia”. Mesajul a fost transmis marți pe platforma X, potrivit sursei citate. Nadella a explicat că fondurile vor sprijini „construirea infrastructurii suverane, a competenţelor şi a capacităţilor necesare pentru un viitor în care inteligenţa artificială este prioritatea Indiei”, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Anunțul vine după o discuție oficială cu premierul Narendra Modi, căruia Nadella i-a mulțumit pentru „o conversaţie fructuoasă cu privire la oportunităţile pe care le oferă inteligenţa artificială în India”. Microsoft confirmase deja în acest an un alt plan de investiții, în valoare de trei miliarde de dolari, dedicat tehnologiilor AI și infrastructurii cloud pe parcursul următorilor doi ani.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursa foto. Pixabay

India, magnet pentru investiții globale în tehnologie

Tot mai multe companii multinaționale își intensifică investițiile în India, cea mai populată țară din lume și a cincea economie mondială, care ar urma să depășească 900 de milioane de utilizatori de internet până la finalul anului. Inteligența artificială este un domeniu de interes major. Startup-ul american Anthropic a anunțat în octombrie deschiderea unui birou în India, moment în care CEO-ul Dario Amodei s-a întâlnit și el cu premierul Modi.

Un mare lanț de magazine se extinde. Anunță noi locuri de muncă pentru români
Un mare lanț de magazine se extinde. Anunță noi locuri de muncă pentru români
Turcii au stabilit unde vor juca marele meci de baraj cu România, pentru Mondialul din 2026
Turcii au stabilit unde vor juca marele meci de baraj cu România, pentru Mondialul din 2026

De asemenea, Google a comunicat tot în octombrie o investiție de 15 miliarde de dolari pentru următorii cinci ani, incluzând construcția unui centru de date de mari dimensiuni și a unui hub de AI pe teritoriul țării. OpenAI a informat că va inaugura în curând un birou în India, Sam Altman declarând că utilizarea ChatGPT în această țară s-a multiplicat de patru ori în ultimul an.

Perplexity, o companie de inteligență artificială, a anunțat la rândul său în iulie un parteneriat amplu cu operatorul indian Airtel, urmând să ofere celor 360 de milioane de clienți un abonament gratuit de un an la Perplexity Pro.

Ambițiile Indiei și controversa privind reglementările digitale

În timp ce India încearcă să devină un nod global al tehnologiei și inteligenței artificiale, autoritățile intensifică în paralel reglementările digitale. Potrivit unor informații apărute recent în presă, oficialii pregătesc măsuri prin care producătorii de smartphone-uri ar putea fi obligați să permită urmărirea prin satelit a locației dispozitivelor, fără ca această funcție să poată fi dezactivată de utilizatori. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează însă că astfel de practici pot crea riscuri grave privind protecția vieții private.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:27 - O Capitală prinsă între frici vechi și frici noi! Victor Ciutacu explică votul care a răsturnat calculele
20:18 - IBM cumpără Confluent într-o tranzacție de 11 miliarde de dolari pentru consolidarea infrastructurii de date destinat...
20:11 - India devine pol strategic pentru Microsoft. Compania anunță o investiție uriașă în inteligența artificială
20:01 - Un mare lanț de magazine se extinde. Anunță noi locuri de muncă pentru români
19:53 - Republica Moldova a apelat din nou la energie electrică de avarie din România din cauza dezechilibrelor din sistem
19:45 - Răzvan Burleanu denunță blaturi în masă în fotbalul românesc. FRF anchetează mai multe cazuri

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale