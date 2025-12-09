Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură

Cântăreața Iulia Vântur a dezvăluit într-un interviu dat pentru o televiziune din India, faptul că îi place să fie singură. Ba chiar a explicat și motivul pentru care apreciază momentele de solitutudine

Artista a explicat că sunt momente în care simte nevoie să stea doar cu propria persoană. Practic statul de una singură nu o sperie nici pe departe pe artistă.

”Iubesc singurătatea. Adică dacă nu ești confortabil și bine cu tine atunci cum vei fi bine cu alții. Iubesc momentele mele de singurătate. Adică îmi place atunci când sunt singură, dar nu însingurată, depresivă. Îmi place, e timpul în care mă reîncarc, îmi găsesc echilibrul, mă regăsesc”, a mai explicat artista.

Cântăreața a spus că altfel nu poate funcționa. ”E foarte important, pentru că nu poți funcționa în lume dacă nu ești centrată și în contact cu tine. Uneori mi se întâmplă foarte multe lucruri și fac multe lucruri în fiecare zi, că nu mai știu de mine. Și acelea sunt momentele în care simt atât de tare că am nevoie de timpul meu singură.

Am nevoie măcar atunci când beau cafeaua dimineața să stau cu mine și să mă simt. Pentru că zilnic treci prin foarte multe emoții, stres și orice ce se întâmplă și apoi trebuie să te întorci la tine și să te verifici”, a concluzionat Iulia Vântur.

De altfel, aceasta are o viață complexă și agitată. Mai ales că susține multe concerte, vine des și în România, iar în India are foarte multe activități. De altfel, ea este și iubita lui Salman Khan, celebru actor de acolo, ceea ce cu siguranță îi ocupă timp.

Deși nu se afișează public prea des, cei doi se pare că au o relație foarte strânsă. Mai ales că Iulia îl consideră foarte apropiat inclusiv pe tatăl celebrului actor.

De altfel și Salman Khan îi cunoaște părinții româncei.