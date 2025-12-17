Cum a ajuns Iulia Vântur să cânte în India. De la un colind i s-a tras

Iulia Vântur a povestit la un podcast despre începuturile ei în cariera din India. Un colind a fost cel care i-a pecetluit soarta.

Uneori viața își arată clar planurile, iar acest lucru pare că i s-a întâmplat și artistei. Mutarea în india a venit într-un context în care aceasta avea o carieră stabilă în România.

”Toți au zis că sunt nebună. Pe vremuri prezentam ”Dansez pentru tine”, eram la Știri și aveam o carieră frumoasă și îmi plăcea ceea ce făceam. La un moment dat s-a întâmplat că India a deschis o ușă pentru mine. M-am dus din ce în ce mai des acolo, mi-a plăcut acolo, m-a fascinat din ce în ce mai tare India, e într-adevăr un tărâm fascinant, cultura, foarte multe lucruri diferite și interesante de descoperit”, a povestit ea.

Doar că la petrecerea în cauză s-a întâmplat ceva neprevăzut. ”Și atunci am mers o dată în vacanță, eram o petrecere, fiecare dansa și cânta pe acolo și m-au rugat să cânt ceva în română, îți dai seama că în momentul în care îți zice cineva să cânți ceva în română nu mai știi nimic. Adică nu știam ce să cânt. Și singurul cântec care-mi venea-n minte era la Betleem acolo jos. Și mă gândeam cum să cânt un colind acum.

Cum ar fi să cânt un colind. Și nu îmi venea nimic altceva în gând. Și am cântat asta. le-a plăcut atât de mult colindul că au reeditat piesa în anul respectiv și a devenit numărul 1. Le-a plăcut vocea mea mi-au mai dat o piesă pe care să cânt și am zis că se întâmplă o dată. Că nu o să fac o carieră din asta, dar uite că lucrurile au stat altfel”, a mai spus ea.

Doar că între timp a făcut o carieră din cântat. Vocea Iuliei este foarte apreciată de indieni și nu numai. Aceasta a susținut concerte în toată lumea pe diferite scene și continuă să facă acest lucru. Practic muzica se pare că a devenit adevărata ei chemare.